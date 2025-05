Leyla Lahouar ohne Mike Heiter auf spezieller Mission in Venedig

Frankfurt am Main/Venedig - Spätestens seit ihrer Verlobung bei "Promi Big Brother" sind Leyla Lahouar (28) und Mike Heiter (32) ein waschechtes Reality-Pärchen. Doch kürzlich reiste die ehemalige "Bachelor"-Kandidatin mit ihrem Bruder und ohne ihren Verlobten nach Venedig - dafür hatte sie einen besonderen Anlass!

Dies erklärt, weshalb Mike Heiter bei diesem speziellen Stadt-Trip nicht dabei sein darf. Denn das Paar hält sich strikt an den traditionellen Brauch, dass der Bräutigam das Kleid und das sonstige Outfit der Braut vor der Trauung nicht sehen darf.

Bei diesem vorangegangenen Besuch habe sie in der Stadt ein Schuhgeschäft entdeckt, das ihr derart gut gefallen habe, dass sie damals beschloss: "Leute, wenn ich irgendwann mal heirate, kaufe ich mir hier meine Hochzeitsschuhe."

Sie sei 2021 schon einmal zusammen mit ihrem Bruder in der Lagunenstadt gewesen, berichtete die Halbtunesierin weiter.

"Ich kann Euch jetzt auch mal den Grund sagen, warum wir überhaupt in Venedig sind, weil einige sich gefragt haben: 'Warum ist sie in Venedig? Warum ist sie da mit ihrem Bruder? Warum ist sie da nicht mit Mike?'", sagte die Frankfurterin am Beginn einer Instagram-Story vom Freitagabend.

Die 28-Jährige reiste nach Venedig, um ihre Hochzeitsschuhe zu kaufen. Dies hatte sie sich 2021 bei einem Besuch in der Stadt (r.) fest vorgenommen. © Montage: Screenshot/Instagram/leylalahouar

Am Freitag hätten sie und ihr Bruder zusammen das Geschäft aufgesucht - und das mit Erfolg: "Wir haben meine Hochzeitsschuhe gekauft!"

"Ich werde Euch die Tage auch mal Videos dazu hochladen, wie ich da shoppen war", versprach die 28-Jährige ihren Fans. Das Shopping habe "auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht".

Von Venedig ist Leyla Lahouar jedoch eher enttäuscht: Die Lagunenstadt sei für sie ein Ort, "wo ich nicht hingehen würde für Urlaub".

In der Vergangenheit sei sie stets nur für einige Stunden in der Stadt gewesen "und da hatte ich Venedig wirklich super-, superschön in Erinnerung gehabt".

Wenn man aber mehrere Tage am Stück in der Lagunenstadt sei, wie Leyla und ihr Bruder aktuell, "dann reicht es auch". Die Stadt sei "einfach nur so ein Touri-Ding".