Leyla Lahouar postet Urlaubsfoto, doch was hat sie da zwischen ihren Beinen?

Ob es für das rechte Foto wirklich einen Shitstorm gibt? Mike Heiter (32) lehnt mit seinem Kopf im weit geöffneten Schoß von Partnerin Leyla Lahouar (28). © Montage: Instagram/leylalahouar

Doch von vorn: Dem tristen und grauen einsetzenden Herbst in Deutschland sind der künftige "Promi Big Brother"-Teilnehmer und die Dschungelkönigin der Herzen in Richtung Sonne entflohen. Wohin es das Pärchen verschlagen hat, war weder an seinen Storys noch an etwaigen Markierungen in seinen Beiträgen zu sehen.

Während sich Leyla und Mike im Turtel-Urlaub die Sonne auf den Bauch scheinen ließen, bei diversen Spielhallen-Klassikern, auf den großen Wasserrutschen oder beim geselligen Trinken in der Hotel-Disco ihren Spaß hatten, blieb natürlich noch Zeit für das ein oder andere Instagram-Posting.

Was den beiden am gestrigen Sonntagabend aber in den Sinn kam, hatte es - zumindest sicherlich für den ein oder anderen Zeitgenossen - in sich. Zu sehen ist Leyla, wie sie leicht lächelnd und mit geneigtem Kopf in die Smartphone-Kamera blickt.

Worauf der Blick aber sicherlich am ehesten fällt, sind ihre weit gespreizten Beine - und wer es sich genau mitten in ihrem Schoß gemütlich gemacht hat. Denn dort ragt der mit einem breiten Grinsen ausgestattete Kopf ihres Liebsten heraus.

Ihren Spaß scheinen die Reality-TV-Teilnehmer also sichtlich zu haben.