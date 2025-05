Leyla Lahouar warnt Fans: Ihr Name wird für kriminelle Aktion missbraucht

Frankfurt am Main - "Promi Big Brother"-Siegerin Leyla Lahouar (29) wandte sich kürzlich mit einer Mahnung an ihre Fans: Die Frankfurterin warnte vor einer kriminellen Aktion, die mit ihrem Namen verknüpft wurde.

Alles in Kürze

Als Finalistin beim RTL-Dschungelcamp und als Siegerin bei "Promi Big Brother" erlangte Leyla Lahouar (29) große Bekanntheit. © Screenshot/Instagram/leylalahouar

"An alle, die mir folgen oder folgen sollen, weil sie von einer WhatsApp-Gruppe eingeladen worden sind und dann dafür 5,65 Euro erhalten, macht das bitte nicht", lautet die eindringliche Aufforderung, die sie am Freitagabend schriftlich in einer Instagram-Story verbreitete.

Zugleich warnte sie davor, in diesem Zusammenhang persönliche Bankdaten anzugeben, dies sie "die größte Abzocke".

Ebenso beteuerte Leyla, dass sie in diesem Fall "nur Mittel zum Zweck" sei, um an die Daten der geprellten Opfer zu gelangen: Die Bekanntheit der 29-Jährigen wird also gegen ihren Willen missbraucht.

Diese spezielle Form der Internet-Kriminalität nennt sich "Phishing", wie das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik erklärt. Diese Straftaten können demnach "böse Folgen für die Opfer haben", die von "Datendiebstahl über illegale Kontoabbuchungen bis hin zu Angriffen auf kritische Infrastrukturen" reichen können.

Es ist zudem bekannt, dass im Darknet - dem kriminellen Teil des Internets - illegal erfasste Datensätze im großen Stil gehandelt werden.