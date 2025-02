Leyla Lahouar wird "rabiat", und Mike Heiter kriegt keine Luft mehr

Als Reality-Darstellerin hat Leyla Lahouar (28) einen guten Lauf: Sie war im RTL-Dschungelcamp, siegte bei "Promi Big Brother" und demnächst schwingt sie in der Show "Let’s Dance" das Tanzbein. © Screenshot/Instagram/leylalahouar

In diese Reihe fällt auch ein Reel, das die Frankfurterin mit tunesischen Wurzeln am gestrigen späten Montagabend auf Instagram veröffentlichte. Der Clip gebe einen Einblick in die "Love Language" von ihr und ihrem Verlobten, heißt es in der Beschreibung.

"Ich wollte gerade Mike richtig abknutschen", erklärt die 28-Jährige zum Einstieg. Hierzu sei sie extra auf einen Stuhl geklettert, denn der 32-Jährige habe Nackenschmerzen, weshalb er sich nicht zu ihr herunterbeugen könne, insbesondere weil Leyla so "rabiat" sei.

"Jetzt kommst Du nicht mehr weg", fügt die ehemalige Bachelor-Kandidatin hinzu und bedeckt Mikes Gesicht mit schmatzenden Küssen.

Der 32-Jährige genießt dies sichtlich, doch dann schlingt seine Verlobte im Liebesrausch ihre Arme fest um seinen Kopf und Hals.