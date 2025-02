Mike hat Heißhunger: Leyla Lahouar kann nicht fassen, zu welchem "kleinen Snack" er greift!

Frankfurt am Main - Da muss Leyla Lahouar (28) tatsächlich zweimal hinschauen, als sich ihr Verlobter Mike Heiter (32) einen kleinen Snack für den Hunger zwischendurch gönnt.

Leyla Lahouar (28) und Mike Heiter (32) genießen gerne gutes Essen. Umso erstaunter war Leyla über den kleinen Snack ihres Verlobten. © Bild-Montage: Leyla Lahouar/Instagram, Screenshot Leyla Lahouar/Instagram

Denn was sich Mike da genüsslich mampfend so ganz pur zwischen die Zähne schiebt, findet Leyla doch schon etwas seltsam.

Die 28-Jährige ist ja bekanntlich auch immer mal wieder als Food-Influencerin unterwegs und besitzt dadurch schon einen gewissen Draht zu guter Küche und leckerem Essen. Dementsprechend fällt auch erst einmal ihre Reaktion auf Mikes Zwischenmahlzeit aus, die sie natürlich in ihrer Instagram-Story mit der Community teilt.

"Könnte Ihr Euch den Kerl bitte mal anschauen?", fragt Leyla, die die ganze Sache mit dem Handy aufnimmt, in einem kurzen Reel. "Ich denke, was hat er da Weißes in der Hand?"

Die Auflösung: Mike hat eine Packung Mozzarella geöffnet und verzehrt die italienische Spezialität einfach mal so als Ganzes aus der Hand.

So ganz verstehen kann Mike die Verblüffung seiner Liebsten allerdings nicht. "Die hab' ich früher immer gegessen, als ich noch auf Ernährung geachtet habe", erklärt er. So ein kompletter Mozzarella sei jetzt zwar auch nicht gerade das Gesündeste, "aber es ist besser als Schokolade oder so."