Nach verpfuschter OP: Leyla Lahouar spendiert Freundin Rebecca Ries neue Brüste

Frankfurt am Main/Stuttgart - Dschungelcamperin Leyla Lahouar (28) hat ein großes Herz gezeigt und ihrer Freundin Rebecca Ries (29) mal eben eine Brust-OP spendiert.

In ihrer Story erklärt Leyla, warum sie Rebecca nun die kostspielige Schönheits-Operation finanziert. "Ich kenne sie jetzt seit zwei Jahren und ich habe mitbekommen, wie sie darunter gelitten hat, dass sie sich in ihrem Körper nicht wohlfühlt", sagt sie.

Kennengelernt haben sich die beiden übrigens bei ihrer Teilnahme an der 13. Staffel von " Der Bachelor ", als sie als Kandidatinnen um das Herz von David Jackson (34) buhlten. Gewonnen hat das zwar eine andere, dafür haben Leyla und Rebecca sich gegenseitig als sehr gute Freundinnen gefunden.

"Wir warten auf den Arzt und dann geht es rund! Im wahrsten Sinne des Wortes", lacht Leyla zu Beginn ihrer kleinen "Reportage" in die Handy-Kamera. Neben ihr auf einem Sofa sitzt die leicht nervöse Rebecca. "Ich bin aufgeregt. Aber alles wird gut", so die 29-Jährige aus Oberbayern.

In ihrer jeweiligen Instagram-Story berichten die beiden Reality-Girls natürlich auch ausführlich darüber.

Leyla Lahouar hatte Rebecca Ries während der im Frühjahr 2023 ausgestrahlten 13. Staffel von "Der Bachelor" kennengelernt. © Arne Dedert/dpa

Dann erzählt sie, wie sich Rebecca vor fünf Jahren einer ersten Brust-OP unterzogen hatte. Dafür fuhr sie extra in die Türkei, weil der Eingriff dort am preisgünstigsten zu bekommen war. Doch das erwies sich leider als Fehler.

"Tja, wie man sieht, ist es nicht günstig, wenn man es zum vierten Mal machen muss", sagt Leyla. Denn die Operation sei verpfuscht worden, auch zwei nachfolgende OPs konnten den entstandenen Schaden nicht beheben - bis jetzt.

Leyla erzählt, dass sie Rebecca bei der Recherche nach einer wirklich guten Klinik unterstützt habe und man so schließlich in der renommierten "Klinik auf der Karlshöhe" in Stuttgart gelandet sei.

"Jetzt sind wir hier, begradigen das Ganze und zaubern Rebecca wieder ein Lächeln ins Gesicht", beendet Leyla ihr Reel. Dann muss Rebecca unters Messer.

Wenige Stunden später erhält sie am Krankenhausbett wieder Besuch von Leyla. "Sie ist noch ein bisschen neben der Spur", meint diese, denn man merkt Rebecca die Folgen der Narkose natürlich noch an.

Und war die OP ein Erfolg? "Ich habe das Ergebnis schon gesehen", lacht Leyla. "Es ist so geil. Sie wird sich sehr freuen!"