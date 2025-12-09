Claudia Obert eskaliert beim Nordderby: "Wenn die so bu**en, wie sie Fußball spielen ..."

Hamburg - Der Derbysieg des HSV gegen Werder Bremen sorgte am Sonntag für Ekstase im Volksparkstadion. Mittendrin: Claudia Obert (64) und Andreas Ellermann (60).

Hoch die Tassen! Claudia Obert (64) feierte ausgelassen den Derbysieg mit Andreas Ellermann (60). © Fotomontage: Instagram/claudiaobert_luxusclever

Die Unternehmerin tauschte den roten Teppich gegen den Kuchenblock und mischte sich unter die Anhänger des Hamburger SV. Ihren Abstecher zum Fußball postete sie Montagabend in einem Instagram-Reel. "Nur der HSV", grölte sie schon aus dem offenen Autofenster auf dem Weg zum Stadion.

Dort nahm sie neben Moderator Andreas Ellermann Platz, um die Rothosen anzufeuern. Die Society-Queen versuchte sich sogar in einer Analyse des Spielgeschehens. "Der HSV presst, aber Bremen hält es noch aus", ließ sie ihre Follower wissen.

Offenbar war sie mit der Offensiv-Vorstellung der Hausherren aber nicht ganz zufrieden. "Wenn die so bu**en, wie sie Fußball spielen, kriegen sie nie einen rein", meinte die 64-Jährige.

Als die Bremer dann mit einer Führung in die Pause gingen, hatte sie gleich noch einen Tipp für HSV-Trainer Merlin Polzin (35) parat. "Ich würde mal sagen, damit das Spiel eine Wendung kriegt, Claudia Obert einwechseln", so die Hamburgerin.

Die Wendung kam auch ohne sie und ließ Obert auf der Tribüne eskalieren. Während sie vor ihr stehende Fans in der ersten Hälfte noch auf freie Stehplätze hinwies, hielt sie bei den Treffern der Rothosen selbst nichts mehr auf ihrem Sitzplatz.