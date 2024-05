Unfall und Krankenhaus: Sorge um Mike Heiter und Leyla Lahouar

Frankfurt am Main - Es war ein vergnüglicher Tag, doch er endete tragisch: Das Reality-Pärchen Leyla Lahouar (28) und Mike Heiter (32) hatte einen Autounfall! Die Frankfurterin meldete sich zunächst in Tränen aufgelöst aus einer Klinik, später gab ihr Lebensgefährte dann Entwarnung.

Mit einem Foto, das ihn und Leyla Lahouar (28) gemeinsam zeigt, gab Mike Heiter (31) via Instagram Entwarnung. © Screenshot/Instagram/mikeheiter

"Wir haben jetzt die Nacht im Krankenhaus verbracht sind aber soweit wohl auf. Wir melden uns nachher bei euch. Danke für die Genesungswünsche 🙏", teilte der 32-Jährige via Instagram-Eintrag am heutigen Sonntagvormittag mit.

Zuvor hatte sich Leyla am späten Samstagabend mit einer Instagram-Story an ihre Fans gewandt. Sie lag in einem Krankenhausbett, ihr Kopf war mit einem medizinischen Gestell stabilisiert.

"Hallo Leute", begann Leyla weinend ihre Ansprache. "Ich wollte mich nur melden und sagen, Ihr braucht Euch keine Sorgen zu machen, ok, es ist alles in Ordnung", setzte die 28-Jährige mit gebrochener Stimme hinzu.

Sie und Mike Heiter hätten gerade einen Autounfall gehabt, berichtete die Dschungelcamp-Finalistin schluchzend. "Ich weiß auch nicht, wo er ist", ergänzte die völlig aufgelöste Reality-Darstellerin - sie und Mike wurden also in dem Krankenhaus zunächst getrennt.

"Ich hoffe, der kommt gleich zu mir", setzte Leyla hinzu. Dabei war ihr die Angst um ihren Lebensgefährten anzusehen.

"Aber macht Euch bitte einfach keine Sorgen und betet einfach nur, dass er gleich einfach zu mir kommt und alles wird besser", endete das unter Tränen vorgetragene Statement der Frankfurterin.