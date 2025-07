Für immer: Leyla Lahouar und Mike Heiter haben geheiratet!

Mike Heiter (33) und Leyla Lahouar (29) sind seit Samstag ein Ehepaar. © Henning Kaiser/dpa

Die Zeremonie fand im früheren Gasthof Palais Prinz Carl in Heidelberg statt, ein enger Kreis aus Freunden und Familie unterstützte das Paar vor Ort.

Nur wenige Stunden nach dem großen Moment teilte das frischvermählte Ehepaar auch schon die ersten Momentaufnahmen auf Instagram.

In gleich zwei Videos sitzen die beiden in einem Auto, strahlen um die Wette und halten dabei ihre Eheringe in die Kamera. Mike trägt einen weißen Anzug mit roten Akzenten, Leyla strahlt in einem trägerlosem weißen Kleid mit Federbordüre.

"Wir haben Ja gesagt" und "just married" schrieben sie begeistert dazu.

Auch Hochzeitsgast Filiz Koc (38), die Schwester von Reality-Sternchen Yeliz Koc (31), lies es sich nicht nehmen und teilte ein paar Aufnahmen von der Feierlichkeit. Darunter auch von einer Performance von "I'm So Excited" für das Brautpaar.