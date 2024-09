Hauspläne verworfen? Verwirrung um Leyla und Mikes Umzug

Frankfurt am Main - Erst vor knapp zwei Wochen erzählte Leyla Lahouar (28) stolz in einem Interview, dass sie und ihr Liebling Mike Heiter (32) ein Haus gefunden haben, in das sie schon bald gemeinsam einziehen werden. Doch nun kam offensichtlich alles anders als gedacht.

"Wir haben unser Häuschen gefunden. Unser Traumhäuschen in Frankfurt", berichtete die Promi-Dame damals noch frohen Mutes. Schon im September wollten die beiden in ihr erstes gemeinsames Domizil einziehen.

Leyla und Mike haben den ursprünglich geplanten Haus-Mietvertrag wohl abgesagt. Die Gründe dafür sind noch unklar. © Screenshot/Instagram/leylalahouar

Mike und Leyla benötigen eigene Möbel und wollen ihr Haus komplett zusammen einrichten? Der Promi-interessierte Leser wird bei diesen Aussagen möglicherweise schon stutzig, denn eigentlich wollten die beiden doch in ein voll möbliertes Designerhaus ziehen.

"Das sieht einfach so krass aus, dass wir gar nicht anders konnten", schwärmte Leyla vor Kurzem noch diesbezüglich. Also was genau ist da nun los?

Auf Nachfrage ihrer Follower wollte Leyla die Sachlage noch nicht gänzlich aufklären.

In jene möblierte Immobilie einzuziehen sei ursprünglich der Plan gewesen. "Aber ich habe ja gestern in meiner Story gesagt, dass sich einiges geändert hat und wir uns auch am Ende für ein anderes Haus entschieden haben", so die 28-Jährige.

Zudem kündigt sie an, dass es zu dem Thema noch ein "ausführliches Storytelling" geben wird. Was da wohl hinter den Kulissen schiefgelaufen ist? Wir warten schon gespannt auf die Auflösung.