Schmerzen nach OP bei Leyla Heiter - Ärztin überrascht: "Sowas noch nie gesehen"

Frankfurt am Main - Große Sorge um Leyla Heiter (29) ! Der Realitystar meldete sich mit einem sehr persönlichen Gesundheitsupdate und berichtete, dass sie mittlerweile ihre bereits geplante Operation am Kopf sowie unter dem Arm hinter sich gebracht hat.

Leyla Heiter (29) wurde am Donnerstag am Kopf sowie unter ihrem Arm operiert. © Screenshot/Instagram/leylaheiter

In ihrer aktuellen Instagram-Story erklärt sie, dass sie am Donnerstag operiert worden sei. "Es geht mir den Umständen entsprechend gut", so die 29-Jährige.

Ihr Hals und ihr Mund seien von der Narkose noch gereizt, zudem habe sie generell extreme Schmerzen. Trotzdem wurde sie schon aus dem Krankenhaus entlassen, um bestmöglich daheim zu regenerieren.

Wie sie weiter schildert, sei sowohl Gewebe am Kopf als auch am Arm entfernt worden. Beide Proben seien zur Untersuchung ins Labor geschickt worden, weshalb bislang noch nicht feststehe, worum es sich genau handelt.

"Unter meinem Arm hat sie auf jeden Fall gesagt, dass sie sowas noch nie gesehen hat, dass da so viel an einer richtig harten Masse rausgekommen ist", berichtet Leyla eindrücklich über den sogar für die Ärztin überraschenden Befund.

Entsprechend gespannt warte die Frankfurterin nun auf das Ergebnis der Laboruntersuchungen.