Leyla Heiter muss operiert werden: "Richtig viel geweint"

Promi Big Brother-Siegerin Leyla Heiter (früher Leyla Lahouar) muss operiert werden: Auf Instagram gestand die 29-Jährige, dass sie richtig viel geweint habe!

Von Florian Gürtler

Frankfurt am Main - Nun besteht Gewissheit: "Die Op wird auf jeden Fall zu 100 Prozent an beiden Stellen stattfinden", sagte "Promi Big Brother"-Siegerin Leyla Heiter (29, früher Leyla Lahouar) mit ernster Miene auf Instagram.

Leyla Heiter (29) veröffentlichte am Mittwochabend auf Instagram ein Update zu der bei ihr anstehenden Operation.
"Ich habe heute einfach richtig viel geweint", gestand die Frankfurterin mit tunesischen Wurzeln gleich im Anschluss in der Story vom Mittwochabend.

Bei der Besprechung mit ihrem Arzt habe sie sich zusammenreißen müssen, "im Krankenhaus nicht schon anzufangen zu heulen", hieß es weiter. Nachdem sie die Klinik verlassen hatte, seien ihr aber in ihrem Auto bereits direkt die Tränen gekommen.

Sie habe zudem sehr viele Nachrichten und Kommentare von Fans mit dem Ratschlag erhalten, "dass ich einfach nicht darüber reden soll, bis die OP vorbei ist", erklärte Leyla weiter.

"Ich glaube, das ist vielleicht gar nicht mal so schlecht", setzte die ehemalige "Bachelor"-Kandidatin hinzu. Erst nach der Operation wolle sie nähere Details veröffentlichen.

Denn es gebe "auch sehr viele bösartige Menschen da draußen".

Leyla Heiter wurde schon früher wegen Krebs-Diagnose operiert

Als Reality-Darstellerin hat die 29-Jährige schon einige Shows hinter sich: Neben "Promi Big Brother" und dem RTL-Dschungelcamp war sie Kandidatin bei "Der Bachelor", "Bachelor in Paradise" und "Ex on the Beach".
Die 29-Jährige hatte am Dienstag berichtet, dass sie zwei Schwellungen am Köper habe, eine unterhalb ihrer Achsel, die zweite am Hinterkopf.

Deshalb suchte sie bereits am Dienstag zwei Ärzte auf, da insbesondere der "Hubbel" an ihrer Seite stark geschmerzt hatte. Im Anschluss wurde Leyla Heiter mit "Dringlichkeitscode" zu einem Chirurgen an einer Klinik überwiesen.

Sie hoffe sehr, dass die Schwellungen "nichts Schlimmes" seien, betonte die Frankfurterin noch. Gewissheit hierüber gebe es "spätestens bei der Gewebeprobe".

Die Gefühle der Reality-Darstellerin im Hinblick auf die kommende Operation werden sicher auch dadurch geprägt, dass sie vor einigen Jahren bereits wegen Gebärmutterhals-Krebs operiert werden musste.

Während ihrer Zeit im RTL-Dschungelcamp hatte sie erstmals öffentlich darüber gesprochen.

