Schwangerschaft, Hochzeitspläne, neuer TV-Auftritt: Leyla Lahouar spricht Klartext!

Frankfurt am Main - Inzwischen hat Leyla Lahouar (28) die krasse Schallmauer von einer Million Followern durchbrochen. Klar, dass bei so vielen Fans auch viele interessante Fragen aufploppen, die die Promi-Dame jetzt beantwortete.

Doch Leyla musste an dieser Stelle noch einmal vertrösten. Zwar sei man in Kontakt mit drei Weddingplanern, ein Datum habe man allerdings noch nicht.

Genug Zeit also, um zwischendurch ein paar Fragen ihrer Community zu beantworten, dachte sich die Frankfurterin . Und einige davon hatten es echt in sich.

Nicht nur Küsschen wird man von Leyla Lahouar und ihrem Verlobten Mike Heiter (32) zukünftig wieder im TV sehen. © Leyla Lahouar/Instagram

Und auch einen Verlobungsring gibt es bis heute leider nicht, wie Leyla auf Nachfrage erklärt.

Die beiden seien erst einmal froh, nach dem ganzen Stress der letzten Wochen und Monate sich ihre verdiente Auszeit nehmen zu können.

In die Flitterwochen werden die beiden im Dezember bei den Reality Awards 2024 ausgezeichneten Realitystars des Jahres aber ganz sicher fliegen, verriet die 28-Jährige im weiteren Verlauf.

Eine freudige Ankündigung hatte Leyla zu guter Letzt auch noch in petto. Auf die Frage, wann Leyla und Mike wieder in einer TV-Show zu sehen sind, schreibt sie: "Gaaaaaanz bald 😍"!

Da stellt sich natürlich die wirklich spannende Frage, in welchem Format die beiden auftreten werden. Aber jene Frage wurde am gestrigen Sonntag nicht beantwortet. Alle Fans müssen sich also noch ein wenig in Geduld üben.