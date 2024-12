Verwirrung um Leyla Lahouar: Verkauft "Promi Big Brother"-Siegerin bald Döner?

Frankfurt am Main - "Promi Big Brother"-Siegerin Leyla Lahouar steht offenbar kurz vor einem wichtigen Schritt: Am gestrigen Mittwoch wandte sich die 28-Jährige mit einem TikTok-Video an ihre Fans.

Freudig lächelnd kündigt Leyla Lahouar (28) auf TikTok an, dass sie ihren Fans bald mehr zu ihren Gewerbe-Plänen verraten wird. © Screenshot/TikTok/leylalahouar

"Ich mache mich gerade fertig, denn heute ist ein sehr aufregender Tag", sagt die Frankfurterin mit tunesischen Wurzeln am Beginn des Clips.

"Ich habe meine erste Laden-Besichtigung", fügt die ehemalige Bachelor-Kandidatin hinzu.

Leyla plant also allem Anschein nach, ein eigenes Gewerbe zu eröffnen. Sie verrät in dem Video allerdings noch nicht, was genau sie vorhat: "Es ist nicht das, was Ihr denkt, sondern was komplett, komplett, komplett anderes."

"Aber, ich werde es Euch noch sagen, entweder vielleicht heute schon, oder nächste Woche definitiv", setzt die 28-Jährige zum Abschluss hinzu.

Bislang hat sie sich zu dem Thema nicht weiter geäußert, die Fans der Frankfurterin müssen sich also gedulden. Doch natürlich kamen in den Nutzerkommentaren zu dem TikTok-Clip sofort Spekulationen auf, welche Art von Laden Leyla Lahouar im Blick haben könnte.