Liebes-Aus bei Ex-"DSDS"-Juror: Mike Singer soll wieder Single sein
Köln - Im August 2021 zeigte Mike Singer (25) zum ersten Mal seine neue Freundin. Jetzt ist alles aus bei dem Ex-"DSDS"-Juror und der Influencerin Sophie Lilian Marstatt!
In einer Fragerunde auf seinem Instagram-Profil hat der einstige "Let's Dance"-Teilnehmer die Bombe platzen lassen und das Beziehungs-Aus bestätigt.
Denn einer seiner rund 1,4 Millionen Anhänger habe von ihm wissen wollen, ob er Single sei. Und die Antwort des 25-Jährigen fällt eindeutig aus. "Ja", macht er es kurz und bündig.
Während der "The Voice Kids"-Star nicht allzu viel über die Trennung sagen möchte, postet seine Ex-Freundin kryptische Zeilen.
"Er hat nicht um dich gekämpft. Und das tat weh, weil du geglaubt hast, er würde es tun", schreibt die Influencerin in ihrer Instagram-Story.
Den Namen des Sängers erwähnt Sophie zwar nicht, aber sie lässt nicht locker und macht klar: "Du dachtest, wenn du ihm Zeit gibst, wenn du ihn genug liebst, würde er sich auch für dich entscheiden. Aber nicht jeder weiß, wie man für die Liebe kämpft."
Mike Singer und Sophie Lilian Marstatt lernten sich auf Instagram kennen
Während die Internet-Bekanntheit im Anschluss noch ein nachdenkliches Selfie veröffentlicht, spricht der Musiker in seiner Story über seine Pläne und promotet dabei die in Kürze erscheinende neue Single.
Seit 2021 waren Mike Singer und Sophie Lilian Marstatt ein Paar. Im August vor vier Jahren machte der ehemalige "DSDS"-Juror die Beziehung öffentlich und verriet auch, wie die beiden sich kennengelernt hatten.
Demnach sei der frühere "The Masked Singer"-Teilnehmer zufällig auf das Instagram-Profil seiner jetzigen Ex-Freundin gestoßen und habe diese daraufhin angeschrieben und Kontakt zu ihr aufgenommen.
Die Influencerin bestätigte im Anschluss die Geschichte des Sängers. Jetzt scheint jedoch alles aus zwischen den beiden zu sein.
Eine Anfrage von TAG24 ließen sowohl Mike Singer als auch Sophie Lilian Marstatt bis zum Mittwochmittag unbeantwortet.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/sophiemarstatt (Screenshot), Instagram/mikesinger (Screenshot) ,