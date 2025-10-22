Liebes-Aus bei Ex-"DSDS"-Juror: Mike Singer soll wieder Single sein

Köln - Im August 2021 zeigte Mike Singer (25) zum ersten Mal seine neue Freundin. Jetzt ist alles aus bei dem Ex-" DSDS "-Juror und der Influencerin Sophie Lilian Marstatt!

Der frühere "DSDS"-Juror Mike Singer (25) scheint wieder Single zu sein. © Bildmontage: Instagram/mikesinger (Screenshot)

In einer Fragerunde auf seinem Instagram-Profil hat der einstige "Let's Dance"-Teilnehmer die Bombe platzen lassen und das Beziehungs-Aus bestätigt.

Denn einer seiner rund 1,4 Millionen Anhänger habe von ihm wissen wollen, ob er Single sei. Und die Antwort des 25-Jährigen fällt eindeutig aus. "Ja", macht er es kurz und bündig.

Während der "The Voice Kids"-Star nicht allzu viel über die Trennung sagen möchte, postet seine Ex-Freundin kryptische Zeilen.

"Er hat nicht um dich gekämpft. Und das tat weh, weil du geglaubt hast, er würde es tun", schreibt die Influencerin in ihrer Instagram-Story.

Den Namen des Sängers erwähnt Sophie zwar nicht, aber sie lässt nicht locker und macht klar: "Du dachtest, wenn du ihm Zeit gibst, wenn du ihn genug liebst, würde er sich auch für dich entscheiden. Aber nicht jeder weiß, wie man für die Liebe kämpft."