Liebes-Aus bei "Let's Dance"-Star: Anna-Carina Woitschack ist wieder Single
Dessau-Roßlau/Köln - Ausgerechnet kurz vor dem Staffelstart von "Let's Dance" liegt Anna-Carina Woitschack (33) etwas sehr Privates auf der Seele. Die Schlagersängerin hat sich nach drei Jahren getrennt!
Erst Anfang Januar wurde sie als siebter Promi feierlich auf dem offiziellen Instagram-Account von "Let's Dance" vorgestellt - von damaliger guter Laune ist aktuell aber nichts mehr zu spüren.
Auf Instagram bezieht die Ex-Verlobte von Moderator Stefan Mross (50) am Donnerstagnachmittag erstmals Stellung zu den wochenlangen Gerüchten.
"Aufgrund der aktuellen Medienanfragen zu meinem Beziehungsstatus möchte ich mitteilen, dass ich seit einiger Zeit Single bin."
Wie schon während der Beziehung wolle sie aber auch diesmal ihr Privatleben komplett für sich behalten, betont sie. "Meine letzte Beziehung habe ich trotz einzelner gemeinsamer Momente in der Öffentlichkeit privat geführt. Genauso möchte ich auch die Trennung privat halten."
Anna-Carina Woitschack will Trennung privat halten
Mit ihrem frischgebackenen Ex-Freund Daniel kam die ehemalige "Die Verräter"-Kandidatin bereits Ende 2022 zusammen, kurz darauf - im Januar 2023 - folgte das mediale Liebes-Outing.
Beinahe exakt drei Jahre später ist zwischen beiden wieder alles aus. Nähere Details zur überraschenden Trennung liefert die Ex-Dschungelcamperin jedoch nicht.
"Ich bitte darum, von weiteren Anfragen zu diesem Thema abzusehen", heißt es zum Abschluss ihres kurzen Statements.
Ab dem 27. Februar wird die Single-Sängerin in der 19. Staffel von "Let's Dance" zu sehen sein. Aktuell flimmert die 33-Jährige bei "Das große Promi-Backen" über die Bildschirme.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Instagram/Anna-Carina Woitschack, Hendrik Schmidt/dpa