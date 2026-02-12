Liebes-Aus bei "Let's Dance"-Star: Anna-Carina Woitschack ist wieder Single

Dessau-Roßlau/Köln - Ausgerechnet kurz vor dem Staffelstart von " Let's Dance " liegt Anna-Carina Woitschack (33) etwas sehr Privates auf der Seele. Die Schlagersängerin hat sich nach drei Jahren getrennt!

Anna-Carina Woitschack (33) hat nach wochenlangen Spekulationen erstmals Beziehungs-Klartext gesprochen. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Anna-Carina Woitschack

Erst Anfang Januar wurde sie als siebter Promi feierlich auf dem offiziellen Instagram-Account von "Let's Dance" vorgestellt - von damaliger guter Laune ist aktuell aber nichts mehr zu spüren.

Auf Instagram bezieht die Ex-Verlobte von Moderator Stefan Mross (50) am Donnerstagnachmittag erstmals Stellung zu den wochenlangen Gerüchten.

"Aufgrund der aktuellen Medienanfragen zu meinem Beziehungsstatus möchte ich mitteilen, dass ich seit einiger Zeit Single bin."

Wie schon während der Beziehung wolle sie aber auch diesmal ihr Privatleben komplett für sich behalten, betont sie. "Meine letzte Beziehung habe ich trotz einzelner gemeinsamer Momente in der Öffentlichkeit privat geführt. Genauso möchte ich auch die Trennung privat halten."