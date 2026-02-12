Zayn Malik packt aus: Er war nie in die Mutter seines Kindes verliebt

USA - Überraschende Nachricht von Ex-Boyband-Mitglied Zayn Malik (33): Er war nie in seine Ex-Partnerin Gigi Hadid (30) verliebt!

Gigi Hadid (30) war sechs Jahre lang an der Seite von Zayn Malik - 2020 wurden sie Eltern einer gemeinsamen Tochter. © ANGELA WEISS / AFP Foto von ANGELA WEISS / AFP

Die beiden Stars waren ab 2015 insgesamt sechs Jahre lang in einer Beziehung und wurden 2020 Eltern einer gemeinsamen Tochter.

Doch in einem Interview im "Call Her Daddy"-Podcast gab der Sänger nun zu, dass er nie in das Model verliebt gewesen und als Single glücklicher sei.

Er erklärte zudem, dass er zwar gedacht habe, es sei Liebe, doch mit zunehmendem Alter erkannt habe, dass es sich womöglich nur um Lust gehandelt habe.

"Nur um das klarzustellen: Ich werde G immer lieben, weil sie der Grund ist, warum mein Kind auf dieser Erde ist, und ich habe den größten Respekt vor ihr. Ich werde sie immer lieben - aber ich weiß nicht, ob ich je wirklich in sie verliebt war", stellte Malik klar.

Während der letzten Jahre habe er in Beziehungen immer wieder mit "Problemen" zu kämpfen gehabt.