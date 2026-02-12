Zayn Malik packt aus: Er war nie in die Mutter seines Kindes verliebt
USA - Überraschende Nachricht von Ex-Boyband-Mitglied Zayn Malik (33): Er war nie in seine Ex-Partnerin Gigi Hadid (30) verliebt!
Die beiden Stars waren ab 2015 insgesamt sechs Jahre lang in einer Beziehung und wurden 2020 Eltern einer gemeinsamen Tochter.
Doch in einem Interview im "Call Her Daddy"-Podcast gab der Sänger nun zu, dass er nie in das Model verliebt gewesen und als Single glücklicher sei.
Er erklärte zudem, dass er zwar gedacht habe, es sei Liebe, doch mit zunehmendem Alter erkannt habe, dass es sich womöglich nur um Lust gehandelt habe.
"Nur um das klarzustellen: Ich werde G immer lieben, weil sie der Grund ist, warum mein Kind auf dieser Erde ist, und ich habe den größten Respekt vor ihr. Ich werde sie immer lieben - aber ich weiß nicht, ob ich je wirklich in sie verliebt war", stellte Malik klar.
Während der letzten Jahre habe er in Beziehungen immer wieder mit "Problemen" zu kämpfen gehabt.
Zayn Malik will keine öffentlichen Beziehungen mehr
"Ich geriet in Beziehungen oft in Schwierigkeiten, weil ich jung war und bestimmte Dinge getan habe - mit anderen Frauen sprach, obwohl ich es nicht hätte tun sollen", gestand der 33-Jährige.
Aus seinen Erfahrungen habe er gelernt und müsse nun als Single-Mann keine Schuldgefühle mehr gegenüber einer Partnerin haben. Außerdem könne er jetzt mit jedem sprechen, mit dem er wolle.
Malik erklärte weiter: "Ich kann tun, was ich will, Pläne machen, schlafen, bis wann ich will (...). Es ist schön."
Auch wenn der Sänger aktuell Single ist und sein Leben genießt, schließt er nicht aus, in Zukunft wieder eine Beziehung einzugehen - doch diese möchte er nicht mehr in der Öffentlichkeit führen. Er habe gelernt, dass es nichts für ihn sei, seine Liebe ins Rampenlicht zu stellen.
Titelfoto: Montage: MICHAEL LOCCISANO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP, ANGELA WEISS / AFP Foto von ANGELA WEISS / AFP