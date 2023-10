Liebes-Comeback: Die schönste Aldi-Kassiererin und TikTok-Star sind wieder ein Paar

Elaine Victoria (21) feierte ihren Geburtstag mit etlichen Rosen und einer süßen Frage. © Screenshot/Instagram/jamootv

Pünktlich zu Elaine Victorias Geburtstag ist die Liebe zwischen den beiden wohl wieder entfacht.

In seiner Instagram-Story postete der 25-Jährige jetzt ein Bild der ehemaligen Aldi-Angestellten, auf dem sie etliche Herzchen-Luftballons und einen riesigen Strauß roter Rosen in den Händen hält. Er selbst liegt in einem mit Rosenblättern verzierten Bett.

Und was steht da links an der Wand mit roten Luftballonbuchstaben auf schwarzem Grund geschrieben? "Will you be my girlfriend" (Willst du meine Freundin sein).

Dem Strahlen der 21-Jährigen nach zu urteilen, fiel die Antwort positiv aus ...