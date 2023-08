Liebes-Krise bei Reality-TV-Star Till Adam und seiner Johanna?

Hamburg/Kiel - Der Reality-TV-Star Till Adam (34, " Bauer sucht Frau ", " Ex on the Beach ") zeigte sich am Wochenende feiernd auf dem Hamburger Kiez - ein mittlerweile ungewohntes Bild.

Till Adam (34) und Johanna (22) zeigen den jeweils anderen nicht mehr auf ihren Instagram-Account. © Screenshot/Instagram/johanna.1803, tilladam23 (Bildmontage)

Denn zuletzt war es um den Norddeutschen partytechnisch eher ruhiger geworden. Stattdessen zeigte er sich seinen Fans an der Seite seiner Freundin Johanna (22), mal urlaubend am Strand, mal kuschelnd auf der heimischen Couch.

Doch gehören diese Bilder nun wieder der Vergangenheit an?

Denn am Samstag waren er und Johanna nicht nur getrennt voneinander unterwegs (Till feierte auf dem Hamburger CSD und auf der Reeperbahn, während Johanna die Stimmung auf dem Spektrum-Festival genoss) - auf dem Instagram-Account des 34-Jährigen sind auf einmal auch keinerlei gemeinsame Fotos mehr zu finden.

Und auch auf der Seite von Johanna taucht inzwischen keine Spur von Till mehr auf: in der Social-Media-Welt normalerweise ein klares Zeichen für eine handfeste Liebes-Krise.

Auf Nachfrage von TAG24 äußerte sich Till bislang nicht zu seinem aktuellen Beziehungsstatus.

Doch dafür ließ er am Samstagabend noch die Lyrics von "Day'n'Night" in seiner Story sprechen. Zu einem Foto, auf dem zu sehen ist, wie er über die Große Freiheit spaziert, heißt es etwa: "He's all alone, some things will never change", also: "Er ist ganz alleine, manche Dinge werden sich nie ändern."

Und ein Bild, das ihn auf dem Weg nach Hause zeigt, unterlegte Till mit den Zeilen: "Let the rain wash away all the pain of yesterday." Auf Deutsch: "Lass den Regen den Schmerz von gestern wegwaschen."

Nachdenkliche Zeilen, die ganz nach einem Neuanfang klingen ...