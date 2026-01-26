Liebes-Outing bei Eric Stehfest und Franziska Temme: "Es begann mit einem kleinen Fingerschwur"
Berlin - Seit einiger Zeit brodelte die Gerüchteküche, jetzt macht es Eric Stehfest (36) offiziell: Der Ex-GZSZ-Star und Reality-Sternchen Franziska Temme (30) sind ein Paar.
Mit einem Pärchenfoto auf Instagram machten die beiden ihre neue Liebe öffentlich. "Wer hätte gedacht, was man unter Palmen alles findet", schrieb Eric mit Anspielung auf "Promis unter Palmen".
Bei den Dreharbeiten zu der Reality-Show, die ab dem 16. Februar bei SAT. 1ausgestrahlt wird, haben sich Eric und Franzi kennen- und offenbar auch lieben gelernt.
Auf Instagram hieß es weiter: "Wir hatten es nicht leicht. Alles sprach dagegen und trotzdem stehen wir hier. Es begann mit einem kleinen Fingerschwur." Auf dem Schnappschuss legt Eric in seinem Schlafzimmer liebevoll die Hand um die Hüfte seiner Herzensdame.
"War ein richtig schöner Abend wieder mit dir", kommentierte Franzi, die Reality-Fans aus Formaten wie "Der Bachelor", "Bachelor in Paradise", "Ex on the Beach" und "Reality Queens" bekannt ist.
Bei den "Promis unter Palmen"-Drehs in Thailand war auch Edith Stehfest dabei, von der Eric zu diesem Zeitpunkt schon getrennt war.
Drama mit Edith Stehfest am Set von "Promis unter Palmen"
Seine Ex-Frau sei überhaupt nicht gut damit klargekommen, dass Franzi und er sich so gut verstanden hätten, berichtete der 36-Jährige im Gespräch mit TAG24 am Rande der "Couple Challenge"-Premiere in Köln. Die Folge: "Definitiv viel Drama", wie Franzi erklärte.
Im September 2025 hatten Eric und Edith nach zehn Jahren und zwei Kindern ihre Trennung bekanntgegeben. Es folgte ein Rosenkrieg, inzwischen soll aber Frieden herrschen.
"Edith ist eine wunderbare Frau, ist die Mutter meiner Kinder", betonte der Schauspieler gegenüber TAG24. Aktuell sei ihr Verhältnis "ganz gut".
Auch Edith ist Gerüchten zufolge wieder vergeben und soll mit dem Musiker Damian Beyert (29) liiert sein, mit dem sie zuletzt immer wieder gemeinsam auf Instagram posierte.
Titelfoto: Screenshot/Instagram/ericstehfest