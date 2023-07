Liebt dieser Star von Real Madrid ein OnlyFans-Model?

Vinicius Junior (22) und Keyla Alves (23) sollen ein Paar sein. © Bildmontage: Manu Fernandez/AP/dpa, Screenshot/Instagram/keyalves

Sie wären ein äußerst schillerndes Sport-Paar aus Brasilien. Denn während der Ballkünstler seit 2018 bei Real Madrid überzeugt, verdient die Libera mittlerweile ihr Geld mit heißen Fotos im Netz.

Und eines dieser Bilder verriet jetzt womöglich eine heimliche Beziehung der beiden. Sowohl der Flügelflitzer als auch "Key", wie sie genannt wird, teilten ein Bild auf ihren Instagram-Profilen.

Darauf waren sie zwar nicht gemeinsam zu sehen, doch der Hintergrund war fast derselbe. Beide standen vor einem braunen Schrank in einem Hotel in São Paulo. Auffällig: In der rechten oberen Bildhälfte hing ein grüner Regenschirm am Haken. Zufall? Wohl eher nicht!

Als aufgrund des Posts erste Gerüchte über eine Beziehung aufkamen, löschten die beiden den Schnappschuss ganz schnell auf ihren Profilen, wie "Globo" berichtet.

In Sachen Liebe war über den OnlyFans-Star vorher nur wenig bekannt.