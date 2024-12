Liebt Mariah Carey diesen 17 Jahre jüngeren Rapper?

Mariah Carey lässt die Gerüchteküche brodeln: Vor Weihnachten wurde die Sängerin gemeinsam mit einem 17 Jahre jüngeren Rapper gesichtet.

Von Karolin Wiltgrupp

Aspen (Colorado, USA) - Ist alles, was sie zu Weihnachten will, etwa er? Mariah Carey (55) sorgt direkt an den Festtagen für brandheiße Liebesgerüchte!

Mariah Carey (55) ist offiziell Single. © Evan Agostini/Invision/AP/dpa Derzeit verbringt die "All I Want For Christmas Is You"-Interpretin die Weihnachtsfeiertage im winterlichen Aspen im US-Bundesstaat Colorado. Doch Carey ist nicht allein unterwegs ... Verdächtige Bilder, die dem Promi-Portal "TMZ" vorliegen, zeigen die Sängerin im Beisein von Musiker Anderson Paak (38). Die beiden besuchten gemeinsam vergangenen Sonntagabend das Nobelrestaurant "Catch Steak". Und dabei ging es richtig romantisch zu: Zu sehen war, wie der Rapper seiner weltberühmten Begleitung ganz vornehm die Tür zum Lokal öffnete und seine Hand um ihre Taille legte. Doch damit nicht genug! Auf dem Weg zum Abendessen hielten die beiden sogar Händchen! Anschließend verließ das Paar das Restaurant getrennt. Wollten Carey und Anderson etwa nicht zusammen gesehen werden?

Anderson Paak traf sich schon öfter mit Mariah Carey

Mariah Carey und Anderson Paak sollen kein Paar sein, aber ...