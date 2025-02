Lilli Hollunder verrät: So magisch sind die Hände von René Adler

Schauspielerin Lilli Hollunder (38) lässt sich von ihrem Ehemann gerne verwöhnen. © Marcus Brandt/dpa

Seit 2016 sind der ehemalige Fußball-Profi und heutige TV-Experte und die Schauspielerin verheiratet, haben zwei Kinder. Wer meint, die Romantik komme bei den beiden zu kurz, täuscht sich.

"Er hat mir einen Adventskalender gemacht, auch letztes Jahr wieder", verriet Lilli am Rande der "Campari & Bunte Red Night" in einem Bunte-Interview. "Er macht es nicht jedes Jahr, aber wenn er es tut, dann geht er wirklich los und besorgt 24 Geschenke, und packt die alle selbst ein."

Den Aufwand weiß die 38-Jährige durchaus zu schätzen. "Das ist sehr viel Arbeit und wenn ein Mann das macht, dann heißt das schon was", war sie sich im Klaren.

Adler hat aber auch noch eine andere Spezialität, mit der er seine Frau herumkriegt. "Er gewinnt mich immer, in dem er meine Füße massiert", gab sie zu. Das geschehe zwar nicht jeden Abend, aber Hollunder weiß genau, wie sie bekommt, was sie will. Sie muss ihren Mann nur lange genug nerven.