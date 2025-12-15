Auf diese Sportart fährt Lilly Becker total ab: Tennis ist es nicht!
Düsseldorf - Neun Jahre lang freundete sich Dschungelkönigin Lilly Becker (49) an der Seite von Ex-Mann Boris (58) mit dem Tennissport an. Inzwischen hat die Niederländerin aber ganz andere sportliche Leidenschaften entwickelt.
Das liegt auch an ihrer aktuellen Beziehung zu Spielerberater Thorsten Weck (55) aus Düsseldorf.
Der Inhaber einer Beraterfirma lotste die Familienmama nicht zuletzt aus London in seine Nähe, sondern entfachte bei der 49-Jährigen auch eine Leidenschaft für den Fußball.
In einem Interview mit RTL stellte Lilly neulich klar, dass sie ihr Herz nicht nur an ihren Thorsten verloren habe. "Ich liebe Fußball, ich komme ja aus Holland und ich bin dementsprechend ein großer Fußball-Fan", erklärt sie.
Neben sämtlichen Welt- und Europameisterschaften verfolgt sie darüber hinaus sowohl die englische Premier League als auch die Bundesliga. Ein Klub hat es ihr - ihrem jüngsten Umzug geschuldet - dabei besonders angetan: Fortuna Düsseldorf.
"Und da ich in Düsseldorf lebe, ist Düsseldorf natürlich mein Team."
So feiert Lilly Becker Weihnachten
Aktuell taumeln die Düsseldorfer dem Abstieg in die 3. Liga entgegen, stehen nur einen Punkt vor Tabellenschlusslicht Dynamo Dresden (13).
Die gute Laune lässt sich die Mama von Sohnemann Amadeus (15) dadurch aber nicht versauen. Denn: Persönlich war das zurückliegende Jahr eines der erfolgreichsten.
"Es hat angefangen, mit etwas, das ich nicht erwartet habe. Dschungelkönigin zu werden, hat mir einen echten Push gegeben. Dafür werde ich ewig dankbar sein", gibt sie zu.
Das Fest der Liebe feiert die Neu-Düsseldorferin derweil mit Amadeus in den eigenen (neuen) vier Wänden.
"Das läuft bei uns immer ganz traditionell mit meiner Familie und meinem Sohn bei uns zu Hause." Eigene Geschenke erwarte sie dieses Jahr keine - vielmehr die Kleinen sollen profitieren. "Es geht dabei doch vor allem um die Kinder, die beschenkt werden."
Titelfoto: Marcus Brandt/dpa