Auf diese Sportart fährt Lilly Becker total ab: Tennis ist es nicht!

Düsseldorf - Neun Jahre lang freundete sich Dschungelkönigin Lilly Becker (49) an der Seite von Ex-Mann Boris (58) mit dem Tennissport an. Inzwischen hat die Niederländerin aber ganz andere sportliche Leidenschaften entwickelt.

Lilly Becker war jüngst beim RTL-Spendenmarathon zu Gast. © Rolf Vennenbernd/dpa

Das liegt auch an ihrer aktuellen Beziehung zu Spielerberater Thorsten Weck (55) aus Düsseldorf.

Der Inhaber einer Beraterfirma lotste die Familienmama nicht zuletzt aus London in seine Nähe, sondern entfachte bei der 49-Jährigen auch eine Leidenschaft für den Fußball.

In einem Interview mit RTL stellte Lilly neulich klar, dass sie ihr Herz nicht nur an ihren Thorsten verloren habe. "Ich liebe Fußball, ich komme ja aus Holland und ich bin dementsprechend ein großer Fußball-Fan", erklärt sie.

Neben sämtlichen Welt- und Europameisterschaften verfolgt sie darüber hinaus sowohl die englische Premier League als auch die Bundesliga. Ein Klub hat es ihr - ihrem jüngsten Umzug geschuldet - dabei besonders angetan: Fortuna Düsseldorf.

"Und da ich in Düsseldorf lebe, ist Düsseldorf natürlich mein Team."