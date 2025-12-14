"Wirst eine Lücke hinterlassen": So reagieren Kollegen auf den Tod von Rolf Becker (†90)
Leipzig - Der Tod von Schauspieler Rolf Becker (†90) sorgte für viel Trauer in der Branche. Zahlreiche Kollegen des gebürtigen Leipzigers reagierten in den sozialen Medien und verabschiedeten sich.
"Lieber Rolf, Ruhe in Frieden", schrieb Alexa Maria Surholt (57), die mit Becker über viele Jahre zusammen bei "In aller Freundschaft" zu sehen war.
"Du warst und bleibst ein großer Mensch, der jede/n mit Interesse und (wenn nötig) mit Fürsorge bedachte. Du hattest Humor, Charme, Freundlichkeit für 10! Und du wirst eine Lücke hinterlassen, die wir nur versuchen können zu füllen - mit den besten Erinnerungen an dich", fuhr sie fort.
Rolf Becker verkörperte über 20 Jahre lang die Rolle des Otto Stein in der Krankenhaus-Serie "In aller Freundschaft".
Schauspiel-Kollegin Andrea Kathrin Loewig (59) würdige Becker mit berührenden Worten auf Instagram: "Lieber Rolf, du bist nicht mehr dort, wo du warst. Aber du bist überall, wo wir sind. Wir werden dich nie vergessen", schrieb sie.
Auch das Team vom MDR verabschiedete sich
Annett Renneberg (47, spielt Dr. Maria Weber), Vanessa Rottenburg (40, spielt Dr. Lucia Böhm), Christina Petersen (35, spielt Miriam Schneider) und Arzu Bazman (48, spielt Arzu Ritter) gedachten auf Social Media ebenfalls ihrem ehemaligen Kollegen.
Das Team vom MDR teilte auf TAG24-Anfrage ebenfalls mit, dass man trauere: "Wir sind sehr dankbar, dass wir ihn kennenlernen und mit ihm arbeiten durften. Mit Rolf Becker geht eine außergewöhnliche Persönlichkeit und ein großartiger Schauspieler unserer Zeit von uns."
"In der Rolle als Otto Stein in der Serie 'In aller Freundschaft' sprach er dem Publikum aus der Seele. Wir verneigen uns vor einem herausragenden Schauspieler und einem wunderbaren Menschen.", hieß es weiter.
Becker stand bis zuletzt vor der Kamera und spielt auch in der aktuellen 28. Staffel mit. Zuletzt war er am Dienstag in der Folge "Stunde der Mütter" zu sehen.
Anlässlich des Todes von Rolf Becker hat der MDR sein Angebot in der ARD Mediathek angepasst. Dort gibt es einen Nachruf, weitere Beiträge und Folgen von "In aller Freundschaft" mit ihm gebündelt.
Er starb mit 90 Jahren in einem Hamburger Hospiz.
Titelfoto: Bildmontage: MDR/Rudolf Wernicke; Screenshot/Instagram/andrea_kathrin_loewig_official