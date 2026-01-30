Diese Geste lässt tief blicken: Was Lilly Becker von Ex-Mann Boris hält
Köln - Diese Wahl lässt tief blicken: Lilly Becker (49) ist zu Gast in der Dschungel-Show von Stefan Raab (59) und macht klar, was sie von ihrem Ex-Mann Boris Becker (58) hält.
Eigentlich soll es in dem erstmaligen Spin-off des Show-Giganten "Die Stunde nach der Stunde danach" um die derzeit laufende 19. Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" gehen.
Doch wenn man das niederländische Model einmal dahat, dann lässt es sich der Kölner Comedian auch nicht nehmen, über ihren berühmten Ex-Gatten zu sprechen.
Für die 49-Jährige hat sich Raab extra das Spiel "Wer ist schlimmer?" ausgedacht, in dem sich Lilly spontan zwischen zwei prominenten Namen für das "kleinere Übel" entscheiden muss.
Und wie man den 57-jährigen Entertainer kennt, versucht er direkt zu provozieren. Denn er legt der gebürtigen Rotterdamerin zwei Fotos vor - von Boris Becker und Donald Trump (79)!
Unter tosendem Applaus greift Lilly nach dem Bild des US-Präsidenten, was heißt, dass sie den 79-Jährigen als nicht so schlimm ansieht wie die Tennis-Legende. Rumms!
Lilly Becker will sich nicht zu Ex-Mann Boris äußern
"Das ist eine Ansage!", kommentiert der Kölner Entertainer die Wahl seines Gastes.
Lilly hingegen grinst nur und lässt sich ansonsten nichts entlocken. Aber etwas sagen muss sie auch nicht, denn ihre Wahl zeigt, wie angespannt das Verhältnis zu ihrem Ex-Mann ist.
Kennengelernt haben sich Lilly und Boris im September 2005. Nachdem die beiden am 12. Juni 2009 geheiratet hatten, folgte jedoch im Mai 2018 die Trennung des Paares, welches einen gemeinsamen Sohn hat.
Aber Raab wäre nicht Raab, wenn er nicht noch weitere fiese Paarungen hätte. So muss sich die 49-Jährige auch noch zwischen Michael Wendler (53) und Xavier Naidoo (54) entscheiden, die beide während der Corona-Zeit mit Verschwörungstheorien von sich reden gemacht haben.
Ohne Zögern greift sie zu Naidoo und erklärt kurz, sie "liebe" den umstrittenen Sänger.
