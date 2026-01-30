Diese Geste lässt tief blicken: Was Lilly Becker von Ex-Mann Boris hält

Köln - Diese Wahl lässt tief blicken: Lilly Becker (49) ist zu Gast in der Dschungel -Show von Stefan Raab (59) und macht klar, was sie von ihrem Ex-Mann Boris Becker (58) hält.

Lilly Becker (49) hat mit einer Geste klargemacht, was sie von ihrem Ex-Mann Boris (58, nicht im Bild) hält. © Rolf Vennenbernd/dpa

Eigentlich soll es in dem erstmaligen Spin-off des Show-Giganten "Die Stunde nach der Stunde danach" um die derzeit laufende 19. Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" gehen.

Doch wenn man das niederländische Model einmal dahat, dann lässt es sich der Kölner Comedian auch nicht nehmen, über ihren berühmten Ex-Gatten zu sprechen.

Für die 49-Jährige hat sich Raab extra das Spiel "Wer ist schlimmer?" ausgedacht, in dem sich Lilly spontan zwischen zwei prominenten Namen für das "kleinere Übel" entscheiden muss.

Und wie man den 57-jährigen Entertainer kennt, versucht er direkt zu provozieren. Denn er legt der gebürtigen Rotterdamerin zwei Fotos vor - von Boris Becker und Donald Trump (79)!

Unter tosendem Applaus greift Lilly nach dem Bild des US-Präsidenten, was heißt, dass sie den 79-Jährigen als nicht so schlimm ansieht wie die Tennis-Legende. Rumms!