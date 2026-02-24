Details zu neuer Frau an seiner Seite: Oliver Pocher spricht Klartext

München - Oliver Pocher (47) hat bereits zwei Scheidungen hinter sich. Zunächst ging die Ehe mit Sandy Meyer-Wölden (42) in die Brüche, dann die mit Amira Aly (33). Kann sich der Comedian überhaupt eine weitere Hochzeit vorstellen?

Oliver Pocher (47) hat sich am Rande des Deutschen Filmballs in München zu einer dritten Hochzeit geäußert. © Felix Hörhager/dpa

Aktuell glaube der "Schwarz und Weiß"-Interpret eigentlich nicht mehr daran, dass er noch einmal heiraten werde, wie er am Rande des Deutschen Filmballs in München gegenüber der Zeitschrift Neue Post verrät.

Ein weiteres Jawort schließt der 47-Jährige aber nicht gänzlich aus - denn schließlich benutzt er ja das Wort "eigentlich".

"Es müsste schon eine Frau sein, bei der ich auch noch etwas erben kann. Es muss jetzt auch mal in die andere Richtung gehen", macht der Kölner Komiker weiter klar.

Denn sein Ziel sei es, von nun an mal selbst zu profitieren und nicht immer nur seine jeweilige Ex-Frau.

Doch bis es so weit ist, gibt es eine andere Lösung. Denn derzeit wohnt sein Kumpel, der ehemalige Gewinner von Deutschland sucht den Superstar, Pietro Lombardi (33), bei ihm.