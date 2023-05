Lily-Rose Depp: Tochter von Johnny Depp und Vanessa Paradis liebt diese Rapperin

Los Angeles - Lily-Rose Depp (23) schwebt derzeit auf Wolke sieben: Die Tochter von Hollywood-Superstar Johnny Depp (59) und der französischen Sängerin Vanessa Paradis (50) präsentierte ihren Instagram-Followern in dieser Woche zum ersten Mal ihre neue Freundin - und die ist keine Unbekannte!

Schauspielerin und Model Lily-Rose Depp (23) hat eine neue Partnerin an ihrer Seite. © Fotomontage: Screenshot/Instagram/lilyrose_depp, AFP/Emma McIntyre

Bei der neuen Partnerin von Lily-Rose handelt es sich um die US-Rapperin 070 Shake (25). Die Musikerin ist längst nicht mehr nur in ihrem Heimatland erfolgreich - die gemeinsam mit Sängerin Raye veröffentlichte Single "Escapism." schaffte es Ende 2022 auch in Deutschland auf Platz drei der Charts. In Großbritannien konnte sie sogar die Spitzenposition ergattern.

Lily-Rose postete in ihrer Instagram-Story ein Knutsch-Foto von sich und ihrer neuen Freundin. Doch ganz so neu ist die Beziehung offensichtlich gar nicht mehr: Das Foto wurde mit den Worten "4 Monate mit meinem Schwarm" versehen. Es scheint also ganz danach, als würden die Schauspielerin und die Rapperin sich bereits seit Mitte Januar daten.

Schon auf der diesjährigen Fashion Week in Paris (27. Februar - 7. März) waren die beiden zusammen gesehen worden. Seitdem hielten sich Dating-Gerüchte, die Lily-Rose Depp mit ihrem Post nun endlich auch offiziell bestätigte.