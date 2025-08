Rapper Gzuz zeigt in Doku seine weiche Seite: "Hab geheult wie ein Schlosshund"

Gzuz (37) zeigt in der Doku seine weiche Seite. © Daniel Reinhardt/dpa

Gzuz, bewaffnet in einem Mercedes CL 500. Kristoffer Jonas Klauß auf einem roten Aufsitzrasenmäher vor seiner Vorstadt-Villa in Halstenbek bei Hamburg. Ein Rapper, der säuft, sich prügelt, kifft. Ein Vater der tröstet, Naschi-Verbote ausspricht, erklärt. Wenn er nicht gerade im Knast ist.

"Das Gefängnis schwingt immer mit in meinem Leben. Das Gericht hat auch gesagt, dass sie mich ab jetzt immer wieder einsperren werden in meinem Leben. Egal, was passiert. Weil nichts anderes greift in deren Augen. Bock habe ich nicht mehr. Mit Kindern ist echt … Muss nicht mehr", sagt der Hamburger zu Beginn der rund 80 Minuten langen Dokumentation.

Eine Doku über einen Mann, der Hamburg wieder auf die Karte gepackt hat, der provoziert, polarisiert, und sich, wie er sagt, auch gut ausdrücken könne. "Aber dann kauft es mir keiner ab. Dann hört es keiner. Ich kann auch jeden Tag darüber berichten, wie ich meine Kinder ins Bett bringe, aber es interessiert keinen", so der Musiker.

Für seine Videos und seine Musik müsse Gzuz sich nicht verstellen, sagt er. Das Erfolgsrezept der 187 Strassenbande ist in seinen Worten ziemlich einfach: "Wir haben nicht einmal gesagt: Ey, wir brauchen unbedingt Waffen. Oder viele Drogen. Es war immer available. Es war immer around. Das war immer so, ey Digger, mach mal die Kamera an, lass kurz in die Wohnung, zeig' mal das Gewehr." Mehr sei es nicht gewesen.

Man habe auch nicht zwanghaft provozieren wollen. "Die Sachen waren da, wir filmen sie ab, wir rappen davor, machen harte Bewegungen, und fertig", sagt Gzuz.