Kaum wiederzuerkennen: Body-Positivity-Ikone verlor Dutzende Pfunde in wenigen Monaten

Am Wochenende postete die Sängerin mehrere Aufnahmen von sich aus einem Auto. In einem weißen, schulterfreien Outfit und zwei geflochtenen Zöpfen sieht Lizzo schlanker aus denn je! Tausende User kommentierten den Post, feierten die US-Amerikanerin für ihre Transformation.

Schließlich hatte Lizzo jahrelang gepredigt, dass "dicke Mädchen schön sind", und gegen den Schlankheitswahn gewettert. Nun nahm sie innerhalb kurzer Zeit selbst etliche Kilos ab. Ihre Abnehmreise scheint dabei noch nicht mal beendet.

"An manchen Tagen liebe ich meinen Körper, an anderen fühle ich mich nicht ganz so gut", hatte sie im Frühjahr zugegeben. Also begann sie, Gewicht zu verlieren. "Body Positivity" heißt schließlich nicht, dass es gut ist, dick zu sein - sondern, sich im eigenen Körper wohlzufühlen, egal was gerade der gesellschaftliche Standard ist.

"Ich nehme mir jeden Tag die Zeit, meinem Körper etwas Liebe zu schenken", berichtete sie vor einiger Zeit auf TikTok. "Es vergeht kein Tag, an dem ich es bereue, spazieren zu gehen oder Pilates zu machen."

Lizzo führte aus, dass sie mittlerweile auch mehr auf ihre Ernährung achte: "Ich gehe methodisch vor und nehme langsam ab" - und das mit großem Erfolg!