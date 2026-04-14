Bitteres Liebes-Aus bei Lola Weippert: Freund macht mit ihr Schluss

Berlin - Moderatorin Lola Weippert (30) startet mit einem echten Tief ins Jahr: Die TV-Persönlichkeit ist wieder Single. In ihrem Podcast "Schön laut" mit Vanessa Mai (33) spricht sie über die Trennung – und Neuanfänge im Leben.

Lola Weippert (30) hätte für ihre Beziehung weiter gekämpft, doch ihr Ex-Freund trennte sich dennoch von ihr. (Archivfoto) © Gerald Matzka/dpa

"Ich habe das Gefühl, in diesem Jahr ist bei mir alles zusammengebrochen, was nur zusammenbrechen konnte", erzählt Weippert.

"Bei mir ist privat und beruflich Zeug zusammengebrochen, womit ich niemals gerechnet hätte."

Dabei lief zunächst alles nach Plan: Während ihrer Weltreise war die Moderatorin glücklich vergeben. Doch dann folgte der erste Schock – ihre langjährige Managerin, mit der sie über sechs Jahre zusammenarbeitete, beendete plötzlich die Zusammenarbeit. Weippert musste ihre Reise abbrechen, um zurück in Deutschland berufliche Termine und Kooperationen zu organisieren.

Kaum zurück, folgte der nächste Schlag, als auch noch ihr privates Glück zerbrach. Ihr Partner, mit dem sie seit März 2025 zusammen war, trennte sich wenige Wochen später von ihr. "Ich wusste, dass nicht alles perfekt war, aber ich denke mir immer, man kann doch miteinander sprechen", so die 30-Jährige. Für ihren Ex sei am Ende "alles zu viel und zu doll" gewesen.