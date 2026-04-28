Lola Weippert völlig durch den Wind: "Ich habe keine Ahnung!"

Berlin - Steht Lola Weippert (30) ein Neuanfang bevor? Die Moderatorin räumt ein, aktuell selbst nicht genau zu wissen, wohin ihr Weg sie führt.

Lola Weippert (30) ist sich unschlüssig, wohin ihre persönliche Reise geht. © Rolf Vennenbernd/dpa

Wie sie im gemeinsamen Podcast "Schön Laut" mit Vanessa Mai (33) verriet, habe sie momentan selbst keinen klaren Plan für ihre Zukunft.

Auslöser sind mehrere einschneidende Veränderungen innerhalb kurzer Zeit: Während einer Weltreise endete die Zusammenarbeit mit ihrer langjährigen Managerin nach sechseinhalb Jahren. Kurz darauf ging auch ihre Beziehung in die Brüche. Im Gespräch erzählte weiter, wie sehr sie diese Entwicklungen beschäftigen.

Auch bei der Frage nach ihrem Lebensmittelpunkt zeigt sie sich unentschlossen. "Ich bin gerade, ehrlich gesagt, so durch den Wind mit all den Umbrüchen."

Zwar lebt sie aktuell in Berlin, sieht sich nach eigenen Angaben jedoch dort nicht dauerhaft.

Wie es weitergeht, bleibt demnach für sie offen. "Ich habe keine Ahnung, ob ich nach Brandenburg auf meinen Bauernhof ziehe, der jetzt bald fertig ausgebaut ist, [...] oder ob ich nach Ibiza ziehe oder nach Stuttgart. Ich kann dir gerade leider diese Frage nicht beantworten", gab die Moderatorin preis.