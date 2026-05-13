Liebes-Outing bei Vanessa Mai und Lola Weippert? "Wir müssen ein Statement abgeben"

Vanessa Mai (34) hatte viel Pech in der Liebe. © Jörg Carstensen/dpa

Die beiden Gastgeberinnen des Podcasts "Schön laut" reagierten damit auf zahlreiche Spekulationen in den sozialen Netzwerken. Immer wieder hatten Fans vermutet, zwischen der Sängerin und der Moderatorin könnte weit mehr als nur Freundschaft laufen.

In dem gemeinsamen Instagram-Reel am Mittwoch bauten die beiden die Spannung zunächst bewusst auf. "Wir müssen dringend ein Statement abgeben, weil ja, ich glaube, uns ist es schon aufgefallen", eröffneten sie das Video. Schnell wurde klar: Genau mit diesen Gerüchten spielen Mai und Weippert ganz bewusst.

Während sie sich gegenseitig zustimmend anschauen, legen sie weiter nach: "Und wir haben es jetzt auch durch eure Reaktion einfach noch einmal mehr gespürt. Und dann war klar, okay, wir müssen dieses Statement machen."

Für viele Zuschauer klang das zunächst wie das große Liebes-Coming-out. Auch die Wortwahl ließ Raum für Spekulationen. "Ich glaube, es hat auch ein Blinder mit Krückstock gesehen", heißt es an einer Stelle weiter. Die Fans rätselten bereits in den Kommentaren, ob die beiden nun tatsächlich ein Paar seien.

Doch kurz vor Schluss lösten Vanessa Mai und Lola Weippert die Situation lachend auf. "Machen wir zusammen? Wir sind Freundinnen. Ihr hattet recht."