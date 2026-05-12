Lola Weippert sorgt für eine Überraschung: "Ich war schon mal verheiratet"

Berlin/Stuttgart - In der neuesten Folge ihres Podcasts "Schön laut" sorgt Lola Weippert (30) für eine Überraschung: Die TV-Bekanntheit verrät Co-Moderatorin Vanessa Mai (34) , dass sie bereits einmal verheiratet war.

Vor rund sieben Jahren ging Lola Weippert (30) auf einen außergewöhnlichen Vorschlag ein und ließ sich daraufhin trauen. © Philipp von Ditfurth/dpa

Auslöser für das Gespräch ist die Geschichte, wie Mai ihren heutigen Ehemann Andreas Ferber (43) kennengelernt hat. "Hast du schon einmal ans Heiraten gedacht?", möchte die Sängerin daraufhin von Lola wissen.

"Ich war schon einmal verheiratet!", antwortet die 30-Jährige, ohne zu zögern. Vanessa reagiert geschockt und hakt bei ihr nach: "Was? So richtig? So offiziell?"

So holt Lola eine Geschichte aus ihrer Zeit als Moderatorin beim Radiosender BigFM hervor. Ihr damaliger Chef habe ihr 2019 eine ungewöhnliche Idee unterbreitet: Im Rahmen eines Gewinnspiels sollte sie einen Hörer in Las Vegas heiraten. Zum Preis gehörten eine Trauung in der berühmten "Little White Wedding Chapel" sowie ein Ticket für ein Konzert von Lady Gaga (40).

Sie fand diese Idee so krass, dass sie sofort zustimmte. Die "Temptation Island"-Bekanntheit habe daraufhin mit einer Reihe von Männern telefoniert, um herauszufinden, wie verrückt sie sind. "Im Finale gab es dann einen Typen, der hieß Flo", erinnert sie sich zurück.

Flo sah sie dann zum ersten Mal persönlich bei der Abreise am Flughafen in Frankfurt. "Da kommt dieser Typ auf mich zu, so ein riesengroßer, braunhaariger, wunderschöner Mann", so die Blondine. Sie sei sofort beeindruckt gewesen und wusste: Er ist es!