Darum sieht Lola Weippert ADHS als Geschenk

Lola Weippert (28) ist durch ihre ADHS-Erkrankung mit "vielen Rezeptoren beschenkt worden". © Screenshot: Instagram.com/LolaWeippert

Die TV-Moderatorin und Influencerin nimmt sich gerade eine Auszeit bei ihrer Mutter in Rottweil. Sie sei froh nun alles etwas langsamer angehen und ausschlafen zu können und keine Jobs zu haben, zu denen sie fliegen müsse.

Lola sehe ihr ADHS immer so positiv wie möglich, berichtet sie ihren Followern auf Instagram.

"Ich merke immer wieder, dass ich aufgrund meines ADHS mit so vielen Rezeptoren beschenkt worden bin, die natürlich super positiv sind, aber manchmal auch so überwältigend sein können und dazu führen können, dass ich Probleme habe, nichts zu tun", erklärt die 28-Jährige.

In der letzten Nacht sei sie wachgelegen und habe über Kapitel, Lesezeichen oder einen Brief an die Leser ihres neuen Buches nachgedacht. "Das ist wie geistiges Gedanken-Tourette, und ich kann es nicht steuern", erklärt Lola ihre Krankheit.