Sie haben sich zum Fressen gern: Lola Weippert turtelt mit "neuem Schatz"

Ein Herz und eine Seele: Sobald Lola Weippert (28) mit Tieren zu tun hat, ist großer Spaß vorprogrammiert. © Screenshot/Instagram/lolaweippert

Lolas Zuneigung für Vierbeiner aller Couleur kommt bereits beim Blick auf ihren mühsam aufgebauten Bauernhof in Brandenburg bestens zum Ausdruck.

Dort findet sie (fast) alles, was ihr Herz begehrt. Doch neben Schweinen, Hühnern und Co. fühlt sich die im baden-württembergischen Rottweil geborene Moderatorin auch von Ponys regelrecht in den Bann gezogen.

Auf ihrem Instagram-Kanal veröffentlichte die 28-Jährige Aufnahmen, die sie auf der Sonneninsel Mallorca zeigten - und zwar im Beisein richtig verspielter und flauschiger Freunde.

Da Berührungsangst für Lola ohnehin ein Fremdwort ist, stürzte sie sich direkt mitten ins Abenteuer und stieß dabei auf sichtlich viel Gegenliebe.