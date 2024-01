Lola Weippert verrät: Darum ist sie immer noch Single!

Moderatorin Lola Weippert (27) ist glücklicher Single. © Screenshot/Instagram/lolaweippert (Bildmontage)

In einer Fragerunde auf Instagram gab die "Temptation Island"-Moderation ihren rund 675.000 Followern Einblicke in ihr Gefühlsleben. So wollte ein Fan wissen, warum Lola immer noch Single ist.

"Ich finde, Single sein hat nichts damit zu tun, wie hübsch man ist. Ich glaube, ich bin eher Single, weil ich ganz genau weiß, was ich will. Und vor allem auch: Was ich nie wieder will", erklärte sie.

Ob das eine Anspielung auf die frühere Beziehung des Models war?

Im Mai vergangenen Jahres hatte sich Weippert von Profi-Surfer Eric Plancon getrennt. Nach dem Liebes-Aus erklärte sie, sie habe sich in der Partnerschaft "wie eine Drogenabhängige" gefühlt.

Obwohl die Beziehung ihr nicht gutgetan habe, sei sie nicht davon losgekommen, gestand die 27-Jährige damals. Eine Therapie und die Entdeckung der Spiritualität halfen Lola laut eigener Aussage dabei, wieder zu sich zu finden.

Aber ihr Single-Dasein hat noch andere Gründe. "Ich bin sehr wählerisch und möchte nicht in einer Beziehung sein, nur um nicht alleine sein zu müssen. Lieber bin ich mit mir alleine in einer gesunden Beziehung. Der Rest ergibt sich, oder eben nicht", schrieb sie in ihrem Instagram-Posting. Auch ohne Partnerschaft sei der Mensch vollkommen.