Von wegen Starallüren: Lola Weippert legt selbst Hand an

Berlin/Rottweil - Sie kann auch ordentlich anpacken! Wer an Lola Weippert (28) denkt, dürfte mit ihr in erster Linie die Rolle als TV-Moderatorin und Model assoziieren. Dass die gebürtige Rottweilerin auch ganz andere Seiten hat, stellte sie jetzt auf ihrem Instagram -Kanal unter Beweis.

Diesen braucht es auch dringend, denn die beliebte Influencerin, die auch schon für das TV-Format " Let's Dance " an den Start ging, hat sich mit ihrem bei Berlin befindlichen "Lolaland" bereits 2021 einen echten Kindheitstraum erfüllt.

Hübsch, charmant, redegewandt und vor allen Dingen beruflich erfolgreich: Die Attribute, die der 28-jährigen Blondine zugeschrieben werden, sind so vielfältig wie positiv.

So kommt es keineswegs überraschend, dass die bodenständige Lola, die das Privileg besitzt, in einer Glamour-Welt zu Hause zu sein, auch den harten Lebensalltag auf dem Land nicht aus den Augen verliert.

Ihre Anhänger in den sozialen Medien waren nach der überraschenden Aktion ohnehin völlig aus dem Häuschen und zollten der Hofbesitzerin ihren vollen Respekt, überschütteten sie gar mit Lob. So meinte eine Userin "Abbruch macht immer am meisten Spaß". Das sah Lola offenbar genauso.