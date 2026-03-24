Neues Vorwurf-Statement lässt aufhorchen: Loredana Wollny macht trauriges Kindheits-Geständnis
Hückelhoven/Türkei - Zwischen Loredana Wollny (22) und ihrer Familie herrscht zurzeit offenbar Eiszeit: Mit einem knappen Statement bei Instagram ließ die jüngste Wollny-Tochter am vergangenen Wochenende erneut aufhorchen.
Nachdem Loredanas Ehemann Servet Özbek schon vor einigen Tagen öffentlich mit der Familie seiner Frau gebrochen und schwere Vorwürfe an Familienoberhaupt Silvia Wollny (61) erhoben hatte, legt nun auch die 22-Jährige selbst nach.
Auf ihrem Instagram-Kanal meldete sich Lore am Sonntag nämlich mit einem Beitrag, der bei eingefleischten Wollny-Fans für Stirnrunzeln sorgen dürfte.
"Auch wenn mir von klein auf immer wieder gesagt wurde, dass ich alleine nichts schaffen würde, glaube ich heute umso mehr daran, dass wir gemeinsam alles schaffen können", schrieb die zweifache Mutter zu einem Foto, das sie in ihrer Story geteilt hatte und auf dem neben Loredana selbst auch ihr Mann samt Söhnchen Aurelio (3) zu sehen war.
An wen die 22-Jährige den Vorwurf konkret gerichtet hatte, blieb vorerst unbeantwortet, bezeichnend ist allerdings, dass Lore schon vor einigen Tagen sämtlichen Mitgliedern ihrer berühmten Großfamilie bei Instagram entfolgt ist - inklusive Mama Silvia.
Ohne berühmte Großfamilie? Loredana Wollny und Servet Özbek wagen "Neuanfang"
Das Nesthäkchen der Großfamilie hatte in der Vergangenheit stets zu der elffachen Mutter gehalten, die Familienpatriarchin insbesondere auch bei den seit Monaten andauernden Streitigkeiten mit Skandal-Tochter Calantha (25) öffentlich eisern verteidigt. Damit scheint nun jedoch Schluss zu sein.
Nachdem Lore das heimische Hückelhoven vor kurzer Zeit verlassen hatte, um bei ihrem Mann in der Türkei zu sein, setzt sie ihren Fokus derzeit wohl ganz und gar auf ihre eigene kleine Familie.
"Mit euch an meiner Seite fühlt sich vieles leichter an. Ich bin einfach dankbar für uns und liebe euch über alles", schwärmte Lore nämlich in ihrem neuesten Post, während zeitgleich auch ihr Liebster einige bedeutungsvolle Worte auf seinem eigenen Instagram-Kanal ins Netz jagte und von einem "Neuanfang" für die vier sprach.
"Vielleicht ist gerade nicht alles leicht, vielleicht ist vieles ungewiss - aber wir haben uns. Und das ist das Wichtigste überhaupt", hieß es auf der Instagram-Seite des Wollny-Ehemanns.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/loredanawollny