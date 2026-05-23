Fieser Move! Mit dieser Aktion fällt Loredana Wollny hilflosem Servet in den Rücken

Hückelhoven/Ilcia (Türkei) - Nur ein paar Wochen nach der Kurzzeit-Trennung plaudert Loredana Wollny (22) privateste Dinge über Ehemann Servet (25) im Internet aus. Steht die Beziehung der beiden etwa auf der Kippe?

Loredana Wollny (22) hat jüngst eine äußerst intime Frage ihres Ehemanns veröffentlicht. © Screenshot/Instagram/Loredana Wollny

Erst Ende März hatten sich die Eltern zweier Kinder wegen eines Urlaubs-Streits so hart in die Haare bekommen, dass es in der Ehe für 48 Stunden zappenduster wurde.

"Ja, wir waren zwei Tage getrennt", bestätigte Servet kurz darauf auf TikTok.

Jetzt könnte der Haussegen aber schon wieder schief hängen ... Grund dafür ist die 22-Jährige selbst, weil diese in ihrer Instagram-Story verraten hat, dass Servet Ehe-Probleme mit ChatGPT bespreche.

"Wie mache ich meine Frau glücklich?" soll Servet Özbek die KI gefragt haben, um Loredana in Zukunft wieder happy zu machen.

Allerdings nimmt das Wollny-Küken ihrer besseren Hälfte trotz hilfreicher Tipps direkt den Wind aus den Segeln – der eigenen Unzufriedenheit wegen.

Denn: Gut zuhören, Zuverlässigkeit, Respekt, Aufmerksamkeiten und echtes Interesse an seiner Partnerin sollen Loredana zufolge nicht unbedingt die Stärken des 25-Jährigen sein.