Auf Freundin eingestochen: "How I Met Your Mother"-Schauspieler muss lebenslang in den Knast
Los Angeles (USA) - Nick Pasqual (36), der als "Will" in Folge fünf der siebenten Staffel von "How I Met Your Mother" mitspielte, ist wegen versuchten Mordes an seiner damaligen Freundin zu einer lebenslangen Haftstrafe von 32 Jahren verurteilt worden.
Wie ABC7 berichtete, sei der 36-Jährige bereits am 8. Mai von den Geschworenen wegen versuchten Mordes, Einbruchs und Vergewaltigung für schuldig befunden worden. Laut People habe er am Dienstag im Gericht in San Fernando eine lebenslange Freiheitsstrafe erhalten.
Die Staatsanwaltschaft hatte den Schauspieler beschuldigt, am frühen Morgen des 23. Mai 2024 in das Haus seiner Ex-Freundin Allie Shehorn (35) in Los Angeles eingebrochen zu sein.
Dort soll er der Hollywood-Maskenbildnerin mit einem Messer "mehr als 20 Stiche" zugefügt und sie somit lebensgefährlich verletzt haben. Shehorn sei damals in einer Blutlache liegend aufgefunden worden, heißt es in der Los Angeles Times. Pasqual wurde nach der Tat an einem Grenzkontrollpunkt in Texas festgenommen.
Vor der blutigen Messerattacke habe das Opfer eine einstweilige Verfügung gegen Pasqual beantragt und ihn der häuslichen Gewalt beschuldigt.
Nick Pasqual vor blutiger Messerattacke wegen häuslicher Gewalt angezeigt
Vor Gericht sagte Shehorn mit sichtbaren Narben im Gesicht und auf dem Körper aus, dass sich das Paar Tage vor der Attacke heftig gestritten und anschließend getrennt hätte.
"Ich hatte die Tür abgeschlossen und er fing an, Löcher in die Tür zu schlagen und sie aufzubrechen. Ich bin dann ins Badezimmer gerannt, weil ich mich vor ihm schützen wollte", schilderte die Amerikanerin.
Nach dem Vorfall sei Pasqual verhaftet und später gegen eine Kaution in Höhe von 50.000 US-Dollar (umgerechnet rund 43.000 Euro) aus der U-Haft entlassen worden. Fünf Tage danach passierte der Messerangriff.
Laut dem Anwalt des Schauspielers sei eine Berufung gegen das Urteil geplant.
Titelfoto: Bildmontage: IMAGO/Wenn, Screenshot/GoFundMe