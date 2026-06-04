Auf Freundin eingestochen: "How I Met Your Mother"-Schauspieler muss lebenslang in den Knast

Los Angeles (USA) - Nick Pasqual (36), der als "Will" in Folge fünf der siebenten Staffel von "How I Met Your Mother" mitspielte, ist wegen versuchten Mordes an seiner damaligen Freundin zu einer lebenslangen Haftstrafe von 32 Jahren verurteilt worden.

Nick Pasqual (36) wurde wegen versuchten Mordes für schuldig befunden. © IMAGO/WENN

Wie ABC7 berichtete, sei der 36-Jährige bereits am 8. Mai von den Geschworenen wegen versuchten Mordes, Einbruchs und Vergewaltigung für schuldig befunden worden. Laut People habe er am Dienstag im Gericht in San Fernando eine lebenslange Freiheitsstrafe erhalten.

Die Staatsanwaltschaft hatte den Schauspieler beschuldigt, am frühen Morgen des 23. Mai 2024 in das Haus seiner Ex-Freundin Allie Shehorn (35) in Los Angeles eingebrochen zu sein.

Dort soll er der Hollywood-Maskenbildnerin mit einem Messer "mehr als 20 Stiche" zugefügt und sie somit lebensgefährlich verletzt haben. Shehorn sei damals in einer Blutlache liegend aufgefunden worden, heißt es in der Los Angeles Times. Pasqual wurde nach der Tat an einem Grenzkontrollpunkt in Texas festgenommen.

Vor der blutigen Messerattacke habe das Opfer eine einstweilige Verfügung gegen Pasqual beantragt und ihn der häuslichen Gewalt beschuldigt.