Fieser Move! Mit dieser Aktion fällt Loredana Wollny hilflosem Servet in den Rücken
Hückelhoven/Ilcia (Türkei) - Nur ein paar Wochen nach der Kurzzeit-Trennung plaudert Loredana Wollny (22) privateste Dinge über Ehemann Servet (25) im Internet aus. Steht die Beziehung der beiden etwa auf der Kippe?
Erst Ende März hatten sich die Eltern zweier Kinder wegen eines Urlaubs-Streits so hart in die Haare bekommen, dass es in der Ehe für 48 Stunden zappenduster wurde.
"Ja, wir waren zwei Tage getrennt", bestätigte Servet kurz darauf auf TikTok.
Jetzt könnte der Haussegen aber schon wieder schief hängen ... Grund dafür ist die 22-Jährige selbst, weil diese in ihrer Instagram-Story verraten hat, dass Servet Ehe-Probleme mit ChatGPT bespreche.
"Wie mache ich meine Frau glücklich?" soll Servet Özbek die KI gefragt haben, um Loredana in Zukunft wieder happy zu machen.
Allerdings nimmt das Wollny-Küken ihrer besseren Hälfte trotz hilfreicher Tipps direkt den Wind aus den Segeln – der eigenen Unzufriedenheit wegen.
Denn: Gut zuhören, Zuverlässigkeit, Respekt, Aufmerksamkeiten und echtes Interesse an seiner Partnerin sollen Loredana zufolge nicht unbedingt die Stärken des 25-Jährigen sein.
Loredana Wollny zweifelt an KI-Nachfrage von Servet
Außerdem lässt "Lore" über Instagram durchsickern, dass sie mit der Arbeit ihres Ehemanns im Haushalt nicht zufrieden sei.
Richtig deutlich wird die jüngste Tochter von Silvia Wollny (61) aber erst, als es darum geht, dass ein Freund seine Partnerin regelmäßig zum Lachen bringen solle. "Du bringst mich immer nur zum Weinen, aber nicht zum Lachen", haut die 22-Jährige unmissverständlich raus.
Es hat den Anschein, dass Servet sich mit seiner KI-Idee keinen Gefallen getan hat. Aber was sagt der 25-Jährige selbst dazu?
Der will trotz des KI-Verrats seiner Frau an sich arbeiten, um Loredana wieder glücklicher zu machen und sie häufiger zum Lachen zu bringen.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Instagram/Loredana Wollny