Familienstreit bei den Wollnys eskaliert: Loredana will jetzt über Mama Silvia auspacken
Türkei - Bei den Wollnys sorgt ein neuer Streit für Wirbel: Loredana Wollny (22) und ihr Mann Servet (26) erheben schwere Vorwürfe gegen Familienoberhaupt Silvia Wollny (61). Die 22-Jährige deutet an, bald mit der ganzen Wahrheit an die Öffentlichkeit gehen zu wollen.
Auf Instagram meldeten sich die Wollny-Tochter und ihr Ehemann am Mittwoch zu Wort und warfen dem Kult-Familienoberhaupt vor, falsche Aussagen über sie zu verbreiten. Auslöser soll ein Vorfall bei einem gemeinsamen Schneider gewesen sein.
Servet erklärte, dass er solche Situationen nicht länger hinnehmen wolle, und stellte sogar rechtliche Schritte in Aussicht. Er betonte, dass falsche Behauptungen und Verleumdungen keine Kleinigkeiten seien und Konsequenzen haben könnten.
Loredana teilte die Aussagen ihres Mannes und richtete anschließend selbst deutliche Worte an ihre Mutter. Sollte Silvia weiterhin Unwahrheiten über sie verbreiten, wolle sie ebenfalls Klartext reden.
"Wenn du jetzt hier anfängst, Lügen über uns zu verbreiten, dann kann ich auch einfach mal anfangen, die Wahrheit zu erzählen", droht die 22-Jährige.
Familienzoff trotz Baby-News bei Loredana Wollny
Was genau hinter dem Familienstreit steckt, verriet Loredana bislang nicht. Die 22-Jährige wirkt jedoch sehr wütend und kündigt an: "Am Ende kommt die Wahrheit immer ans Licht."
Bereits vor einigen Monaten hatte sie erklärt, dass der Kontakt zu ihrer Mutter und einem Großteil ihrer Geschwister abgebrochen sei. Die genauen Gründe wollte sie auch damals nicht öffentlich machen.
Der Zoff kommt, kurz nachdem Loredana ihre dritte Schwangerschaft verkündet hat. Von der Wollny-Familie gab es dazu bisher jedoch keine öffentlichen Glückwünsche oder Reaktionen.
Ob Loredana nun tatsächlich auspackt und erzählt, was hinter dem Streit steckt, bleibt abzuwarten. Silvia Wollny und ihre anderen Kinder haben sich zu den Vorwürfen bislang nicht geäußert.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/loredanawollny (Screenshots), Instagram/wollnysilvia (Screenshot)