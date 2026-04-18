Loredana Wollny bricht ihr Schweigen und bestätigt Kontaktabbruch zu ihrer Familie

Türkei - Lange Zeit hat sich Loredana Wollny (22) nur mit kryptischen Nachrichten zu den Streitigkeiten bei der TV-Familie gemeldet. Doch jetzt macht sie Nägel mit Köpfen und verkündet eine weitreichende Entscheidung.

Loredana Wollny (22) hat erstmals bestätigt, dass sie den Kontakt zu ihrer Familie abgebrochen hat. © Instagram/loredanawollny (Screenshot)

"Ich habe mich dazu entschieden, mich von meiner Familie zu trennen und keinen Kontakt mehr zu haben", verrät das Nesthäkchen der Wollnys in ihrer neuesten Instagram-Story.

Diese Entscheidung habe ihr das Herz gebrochen, aber sie sei notwendig gewesen. "Ich wurde sehr verletzt und es werden weiterhin Lügen über mich verbreitet", klagt die zweifache Mutter weiter.

Selbst jetzt höre es nicht auf und es gehe jeden Tag weiter, was das alles noch schwerer für Lore mache. "Ich bin selbst Mutter und habe meine eigene Familie. Dieser Schritt war nötig, um mich und vor allem meine Kinder zu schützen. Ihre Sicherheit und ihr Wohl stehen für mich an erster Stelle", macht die 22-Jährige klar.

Der Grund, warum sie jetzt an die Öffentlichkeit gehe sei, dass sie vor kurzer Zeit einen Livestream angekündigt habe, dieser aber nicht stattgefunden habe.

"Ich habe gemerkt, dass ich emotional einfach noch nicht stark genug bin, um darüber zu sprechen. Dieser Situation ist für mich unbegreiflich, sie überfordert mich und sie tut unfassbar weh", erklärt die Tochter von Familienoberhaupt Silvia Wollny (61).