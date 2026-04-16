Ralf Schumacher eiskalt: Als es um Ex-Frau Cora geht, vergeht ihm das Lachen

München/Saint-Tropez - Seit Mitte der Woche ist klar: Ralf Schumacher (50) und Freund Étienne Bousquet-Cassagne (36) lassen sich auf dem Weg zur Traumhochzeit in Saint-Tropez von TV-Kameras begleiten. Eine neugierige Nachfrage findet der Ex-Rennfahrer aber gar nicht witzig.

Étienne Bousquet-Cassagne (36, l.) und Ralf Schumacher (50) haben in dieser Woche ihre Serie "Ralf & Étienne: Wir sagen Ja" feierlich angekündigt. © ab-bild.de/Sky Deutschland/obs

Das hat neuerdings das TV-Team von RTL erleben müssen, das den Bruder von Formel-1-Legende Michael (57) am Rande der Premiere von "Ralf & Étienne: Wir sagen Ja" am Rande des roten Teppichs auf die ehrenvolle Aufgabe der Trauzeugen angesprochen hat.

Über die locker gemeinte Nachfrage "Cora vielleicht?" kann der TV-Experte nicht so richtig lachen - anders als Étienne.

"Wir haben Trauzeugen aus der Familie. In meinem Fall wird es mein Sohn David werden und in seinem Fall die Mutter", klärt Ralf vorerst auf.

Anscheinend hat seinem Étienne der Witz der RTL-Reporterin derart gut gefallen, dass der ehemalige Manager von Ralf am Ende noch einen draufsetzt: "Und Cora vielleicht."

Viel davon mitzubekommen scheint Ralf allerdings nicht.

Denn statt mit seinem Zukünftigen gemeinsam zu antworten, dreht sich Ralf fast schon provokativ weg, will mit der Frage offenbar so schnell wie möglich abschließen.