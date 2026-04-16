Ralf Schumacher eiskalt: Als es um Ex-Frau Cora geht, vergeht ihm das Lachen

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Bald will Ralf Schumacher seinen Étienne Bousquet-Cassagne heiraten. Als es sich am roten Teppich plötzlich um seine Ex-Frau dreht, ist die gute Laune vorbei.

Von Maurice Hossinger

München/Saint-Tropez - Seit Mitte der Woche ist klar: Ralf Schumacher (50) und Freund Étienne Bousquet-Cassagne (36) lassen sich auf dem Weg zur Traumhochzeit in Saint-Tropez von TV-Kameras begleiten. Eine neugierige Nachfrage findet der Ex-Rennfahrer aber gar nicht witzig.

Étienne Bousquet-Cassagne (36, l.) und Ralf Schumacher (50) haben in dieser Woche ihre Serie "Ralf &amp; Étienne: Wir sagen Ja" feierlich angekündigt.
Étienne Bousquet-Cassagne (36, l.) und Ralf Schumacher (50) haben in dieser Woche ihre Serie "Ralf & Étienne: Wir sagen Ja" feierlich angekündigt.  © ab-bild.de/Sky Deutschland/obs

Das hat neuerdings das TV-Team von RTL erleben müssen, das den Bruder von Formel-1-Legende Michael (57) am Rande der Premiere von "Ralf & Étienne: Wir sagen Ja" am Rande des roten Teppichs auf die ehrenvolle Aufgabe der Trauzeugen angesprochen hat.

Über die locker gemeinte Nachfrage "Cora vielleicht?" kann der TV-Experte nicht so richtig lachen - anders als Étienne.

"Wir haben Trauzeugen aus der Familie. In meinem Fall wird es mein Sohn David werden und in seinem Fall die Mutter", klärt Ralf vorerst auf.

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Anscheinend hat seinem Étienne der Witz der RTL-Reporterin derart gut gefallen, dass der ehemalige Manager von Ralf am Ende noch einen draufsetzt: "Und Cora vielleicht."

Viel davon mitzubekommen scheint Ralf allerdings nicht.

Denn statt mit seinem Zukünftigen gemeinsam zu antworten, dreht sich Ralf fast schon provokativ weg, will mit der Frage offenbar so schnell wie möglich abschließen.

Setzt Ralf Schumacher Ex-Frau Cora auf die Gästeliste?

Über eine Frage auf dem roten Teppich hat Ralf überhaupt nicht lachen können.
Über eine Frage auf dem roten Teppich hat Ralf überhaupt nicht lachen können.  © ab-bild.de/Sky Deutschland/obs

Dabei hat dessen Ex-Frau aktuell ganz andere Sorgen, als sich um die Hochzeit ihres Verflossenen zu kümmern.

Erst vor rund einer Woche hatte die ehemalige Dschungelcamperin klargestellt, sich von ihrem US-Lover Steven Bo Bekendam (44) getrennt zu haben - Abrechnung und heftige Vorwürfe inklusive.

Anders als bei der Hochzeit von Sohn David (24), der seiner Vivien (25) Anfang des Jahres das Jawort gegeben und Mama Cora ausgeladen hatte, ist noch nicht bekannt, ob die Ex-Affäre von Oliver Pocher (48) am dreitägigen Hochzeitsmarathon ihres Ex-Mannes teilnehmen wird und darf.

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Die ersten beiden Folgen von "Ralf & Étienne: Wir sagen Ja" sind ab dem 21. Mai bei Sky und WOW verfügbar. Episode 3 folgt am 28. Mai, bevor am 6. Juni das große Finale mit der Hochzeitsfeier ausgestrahlt wird.

Titelfoto: ab-bild.de/Sky Deutschland/obs

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