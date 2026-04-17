Oliver Pocher mit Skandal-Auftritt: Comedian von FIBO geworfen
Köln - Comedian Oliver Pocher hat mal wieder für einen Eklat gesorgt. Der 47-Jährige ist am Freitagmittag aus den Messehallen der FIBO geworfen worden.
"Oliver Pocher will ein Video mit mir, aber ich lass Matze ihn einfach von FIBO befördern", gibt Christian Wolf (30) in seiner Instagram-Story preis, in der auch zu sehen ist, wie Olli aus den Hallen gebracht wird.
"Hier geht es nicht um deine verlorene Reichweite, sondern unsere Community", führt der "More"-Gründer aus.
Der Kölner Comedian selbst veröffentlichte auf seinem Instagram-Kanal, wie er sich in seinem Outfit auf der FIBO aufhält und dann Hausverbot erteilt bekommt. "Die Assistentin und der Bodybuilder kümmern sich jetzt um einen persönlichen Termin", kommentierte der Ex-Mann von Amira Aly (33) zudem sarkastisch in seiner Instragram-Story.
Hintergrund der ganzen Fehde: Bereits seit mehreren Monaten gibt es in den sozialen Medien in regelmäßigen Abständen eine hitzige Debatte zwischen den beiden.
Pocher wirft dem Fitness-Unternehmer vor, dass dieser kurz nach der Geburt seiner Tochter Hazel, diese gesundheitsschädlich auf dem Arm gehalten habe - und das Reel dann auch noch für seine Marke "More Nutrition" gedreht habe.
Oliver Pocher parodiert immer wieder Christian Wolf
Vorher sei ihm Christian Wolf jedoch nicht aufgefallen. Außer eben, als dieser marketingtechnisch kurz nach der Entbindung sein 'More'-Pulver fast auf den entbundenen Bauch gestellt habe.
Dennoch ließ sich der "Schwarz und Weiß"-Interpret in den vergangenen Monaten immer wieder dazu hinreißen und parodierte seinen Kontrahenten als "Christian Moar von Wolf".
Mit mehreren Videos machte sich der gebürtige Hannoveraner über den 30-Jährigen lustig.
Und auch auf der FIBO tauchte Olli in seinem "Christian Moar von Wolf"-Outfit auf - allerdings ohne Erfolg.
"Pocher wollte unbedingt ein Video mit mir machen, aber ich verbringe die Zeit lieber mit meiner Tochter", klärte Wolf auf und fügte abschließend mit drei Lachemojis hinzu: "Dafür hatte er ganz schön viel Angst vor Matze."
Titelfoto: Bildmontage: Henning Kaiser/dpa