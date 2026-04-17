Oliver Pocher mit Skandal-Auftritt: Comedian von FIBO geworfen

Köln - Comedian Oliver Pocher hat mal wieder für einen Eklat gesorgt. Der 47-Jährige ist am Freitagmittag aus den Messehallen der FIBO geworfen worden.

Oliver Pocher (47) ist aus den Messehallen der FIBO in Köln geworfen worden. © Henning Kaiser/dpa

"Oliver Pocher will ein Video mit mir, aber ich lass Matze ihn einfach von FIBO befördern", gibt Christian Wolf (30) in seiner Instagram-Story preis, in der auch zu sehen ist, wie Olli aus den Hallen gebracht wird.

"Hier geht es nicht um deine verlorene Reichweite, sondern unsere Community", führt der "More"-Gründer aus.

Der Kölner Comedian selbst veröffentlichte auf seinem Instagram-Kanal, wie er sich in seinem Outfit auf der FIBO aufhält und dann Hausverbot erteilt bekommt. "Die Assistentin und der Bodybuilder kümmern sich jetzt um einen persönlichen Termin", kommentierte der Ex-Mann von Amira Aly (33) zudem sarkastisch in seiner Instragram-Story.

Hintergrund der ganzen Fehde: Bereits seit mehreren Monaten gibt es in den sozialen Medien in regelmäßigen Abständen eine hitzige Debatte zwischen den beiden.

Pocher wirft dem Fitness-Unternehmer vor, dass dieser kurz nach der Geburt seiner Tochter Hazel, diese gesundheitsschädlich auf dem Arm gehalten habe - und das Reel dann auch noch für seine Marke "More Nutrition" gedreht habe.