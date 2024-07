Loredana Wollny macht ihrem Servet den ultimativen Liebesbeweis

Loredana Wollny (20) trägt ihren Servet von nun an nicht nur im Herzen, sondern auch unter der Haut. © Instagram/loredanawollny

Wie sehr Loredana ihren Servet liebt, hatte sie gegenüber ihren mehr als 432.000 Instagram-Fans schon etliche Male beteuert - nun ist die jüngste Wollny-Tochter aber noch einen Schritt weiter gegangen!

In ihrer Instagram-Story hatte "Lore" ihren Anhängern einen exklusiven Blick auf ihr neuestes Körperkunstwerk gewährt und stolz das Ergebnis präsentiert.

So hatte sich die 20-Jährige unterhalb des Schlüsselbeins für ein Unendlichkeitszeichen entschieden, in das nicht nur Blumen und der Name ihres Liebsten eingearbeitet wurden, sondern auch ein Datum: "17.04".

Ob es sich dabei um Servets Geburtstag, den Jahrestag des Paares oder um ein anderes bedeutungsvolles Datum handelt, ließ Lore zwar unbeantwortet, dafür erklärte sie nach dem Tattoo-Termin aber, wie "zufrieden" sie mit der Ausführung des Motivs sei.