Loredana Wollny teilt mit: Sohn Aurelio erreicht Meilenstein

Die jüngste Wollny-Tochter wiegelte alle Gerüchte bezüglich einer weiteren Schwangerschaft ab. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/loredanawollny

Zuletzt gab es eher großen Wirbel um ihre Person. Nachdem die 19-Jährige nämlich ein neues Familienfoto auf Instagram gepostet hatte, spekulierten ihre Fans fleißig, ob die jüngste Tochter von Wollny-Oberhaupt Silvia Wollny (58) bereits ihr zweites Kind erwarten würde.

Bahnt sich etwa ein Geschwisterchen für den kleinen Aurelio an? "Ich bin nicht schwanger!", stellte "Lore" unter dem Beitrag klar und erhielt den Zuspruch ihrer Community. Denn so eine Frage könne verletzend sein, da so ein Bauch nach einer Schwangerschaft nicht so einfach verschwinde. "Ich für meinen Teil sehe nichts", fügte die Nutzerin hinzu.

Zumal sie aufgrund der traumatischen Erlebnisse bei der Geburt ihres Sohnes sowieso für sich entschieden hatte, kein weiteres Kind mehr zu wollen.