Ohne Ehemann und Sohn in Deutschland: Jetzt teilt Loredana Wollny gegen Kritiker aus
Hückelhoven - Loredana Wollny (21) ist mitten in der Hochphase ihrer Schwangerschaft nach Deutschland gereist. Allerdings weilen Ehemann Servet (25) und Sohn Aurelio (2) in der Türkei. Zum Unverständnis ihrer Community.
In einem minutenlangen Video bei Instagram hat die baldige Zweifach-Mama ihr Leid geklagt. Dies haben einige Anhänger zum Anlass genommen, sich in die Angelegenheit einzumischen und Kritik zu äußern. Der Grund: ihr alleiniger Aufenthalt in ihrem Heimatland.
"Manchmal frage ich mich echt, wie unzufrieden manche Menschen mit sich selbst sein müssen?", fragt sich die jüngste Tochter von Silvia Wollny (60) in ihrer neuesten Instagram-Story.
Wenn man sich ihr Video komplett angeschaut und wirklich zugehört hätte, dann wisse man, warum ihr Sohnemann in der Türkei sei.
"Er wollte das so, er wollte bei seinem Papa sein - und das möchte er auch nach wie vor. Er möchte gemeinsam mit seinem Vater hierherkommen", macht Loredana in ihrer Story weiter klar.
Für die 21-Jährige sei das alles natürlich nicht einfach, ohne ihren Sohnemann in Deutschland zu sein und es tue weh. "Aber wenn er bei seinem Papa bleiben möchte, dann kann ich das nicht ändern. Ich respektiere seinen Wunsch", so die Schwester von Sarah-Jane (26), Estefania (23) und Co.
Loredana Wollnys sprachliche Barriere führt zu Schwierigkeiten bei der Behandlung
Um der ganzen Diskussion den Wind aus den Segeln zu nehmen, nimmt sie auch schon die Antwort auf die Frage, warum sie sich nicht in der Türkei behandeln lasse, vorweg. "Die Türkei hat tolle Ärzte, keine Frage! Aber hier in Deutschland fühle ich mich einfach wohler", führt Loredana aus.
Vor allem die sprachliche Barriere mache es ihr einfacher, da sie die Mediziner besser versehe und auch Fragen stellen könne. Deshalb wisse sie genau, was sie habe. "Das ist in der Türkei leider nicht immer so."
Sie habe auch von vielen Müttern, Vätern und Familien zahlreiche Nachrichten erhalten, die das Gleiche durchmachen. "Eure Worte berühren mich so sehr und ich verspreche euch: Wir schaffen das gemeinsam!", so die 21-Jährige.
Loredana werde alles tun, um ihre Anhänger zu unterstützen und zu helfen, wo sie nur könne.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/loredanawollny (Screenshots)