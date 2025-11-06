Ohne Ehemann und Sohn in Deutschland: Jetzt teilt Loredana Wollny gegen Kritiker aus

Während Loredana Wollny (21) in Deutschland weilt, sind ihr Ehemann Servet (25) und Sohnemann Aurelio (2) in der Türkei geblieben. © Bildmontage: Instagram/loredanawollny (Screenshots)

In einem minutenlangen Video bei Instagram hat die baldige Zweifach-Mama ihr Leid geklagt. Dies haben einige Anhänger zum Anlass genommen, sich in die Angelegenheit einzumischen und Kritik zu äußern. Der Grund: ihr alleiniger Aufenthalt in ihrem Heimatland.

"Manchmal frage ich mich echt, wie unzufrieden manche Menschen mit sich selbst sein müssen?", fragt sich die jüngste Tochter von Silvia Wollny (60) in ihrer neuesten Instagram-Story.

Wenn man sich ihr Video komplett angeschaut und wirklich zugehört hätte, dann wisse man, warum ihr Sohnemann in der Türkei sei.

"Er wollte das so, er wollte bei seinem Papa sein - und das möchte er auch nach wie vor. Er möchte gemeinsam mit seinem Vater hierherkommen", macht Loredana in ihrer Story weiter klar.

Für die 21-Jährige sei das alles natürlich nicht einfach, ohne ihren Sohnemann in Deutschland zu sein und es tue weh. "Aber wenn er bei seinem Papa bleiben möchte, dann kann ich das nicht ändern. Ich respektiere seinen Wunsch", so die Schwester von Sarah-Jane (26), Estefania (23) und Co.