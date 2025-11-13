"Wir haben es geschafft!" Silvia verkündet berauschende News aus dem Wollny-Kosmos

Hückelhoven - Tagelang hat das Dilemma um Loredana Wollny (22) und ihren Ehemann Servet (25) die heile Wollny-Welt erschüttert, doch jetzt hat es einen Durchbruch gegeben.

Silvia Wollny (60) hat schöne Neuigkeiten aus dem Wollny-Kosmos verkündet. © Bildmontage: Instagram/wollnysilvia. (Screenshot)

"Ich bin so überglücklich!", gesteht Mama Silvia Wollny (60) ihren etwa 520.000 Anhängern in ihrem neuesten Instagram-Beitrag und führt aus: "Ihr Lieben, wir haben es geschafft! Seit Mittwoch ist meine Tochter endlich wieder mit ihrem Mann und ihrem Sohn vereint - und dieses Gefühl ist einfach unbeschreiblich."

Hintergrund: Der Gatte ihrer jüngsten Tochter durfte nicht nach Deutschland einreisen, weshalb auch Sohnemann Aurelio (2) zunächst in der Türkei blieb. Die Wollnys zogen alle Register und wandten sich sogar an Bundeskanzler Friedrich Merz (69) und dessen Vorgänger Olaf Scholz (67).

Nach all den Herausforderungen, der Geduld und den vielen Emotionen kann Loredana nun wieder gemeinsam mit ihren beiden Liebsten nach vorne blicken, zusammen lachen, leben und lieben.

"Ich möchte mich in ihrem Namen von ganzem Herzen bei euch bedanken. Eure Unterstützung, eure positiven Worte und eure liebevolle Art haben ihr mehr bedeutet, als sie je in Worte fassen könnte", gibt Silvia preis.