"Wir haben es geschafft!" Silvia verkündet berauschende News aus dem Wollny-Kosmos
Hückelhoven - Tagelang hat das Dilemma um Loredana Wollny (22) und ihren Ehemann Servet (25) die heile Wollny-Welt erschüttert, doch jetzt hat es einen Durchbruch gegeben.
"Ich bin so überglücklich!", gesteht Mama Silvia Wollny (60) ihren etwa 520.000 Anhängern in ihrem neuesten Instagram-Beitrag und führt aus: "Ihr Lieben, wir haben es geschafft! Seit Mittwoch ist meine Tochter endlich wieder mit ihrem Mann und ihrem Sohn vereint - und dieses Gefühl ist einfach unbeschreiblich."
Hintergrund: Der Gatte ihrer jüngsten Tochter durfte nicht nach Deutschland einreisen, weshalb auch Sohnemann Aurelio (2) zunächst in der Türkei blieb. Die Wollnys zogen alle Register und wandten sich sogar an Bundeskanzler Friedrich Merz (69) und dessen Vorgänger Olaf Scholz (67).
Nach all den Herausforderungen, der Geduld und den vielen Emotionen kann Loredana nun wieder gemeinsam mit ihren beiden Liebsten nach vorne blicken, zusammen lachen, leben und lieben.
"Ich möchte mich in ihrem Namen von ganzem Herzen bei euch bedanken. Eure Unterstützung, eure positiven Worte und eure liebevolle Art haben ihr mehr bedeutet, als sie je in Worte fassen könnte", gibt Silvia preis.
Silvia Wollny betont den Zuspruch von Loredanas Community
In Zeiten, in denen es nicht leicht gewesen sei, waren ihre Fans immer da - mit offenen Ohren, aufmunternden Nachrichten und ehrlicher Anteilnahme.
"Das hat ihr unglaublich viel Kraft gegeben und ihr gezeigt, wie wertvoll es ist, Menschen an seiner Seite zu haben, die an einen glauben", so das Familienoberhaupt der Großfamilie.
Der Zuspruch ihrer Anhänger und deren Herzenswärme hätten ihr Mut gemacht, weiterzumachen und nach vorne zu schauen. Es sei ein wunderschönes Gefühl zu wissen, dass Loredana auf ihre Community zählen könne, egal was passiert.
"Ihr habt gezeigt, wie viel Liebe, Zusammenhalt und Freundschaft bewirken können", macht die 60-jährige Elffach-Mutter abschließend klar.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/wollnysilvia. (Screenshots)